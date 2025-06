Aida Victoria Merlano tuvo que ser hospitalizada de emergencia; ¿qué pasó con el bebé?

La reconocida creadora de contenido barranquillera, Aida Victoria Merlano, encendió las alarmas entre sus millones de seguidores al ser hospitalizada de emergencia el pasado 12 de junio. La influenciadora, quien anunció su embarazo con Juan David Tejada el 19 de marzo,sufrió un episodio de dolor agudo que la llevó a buscar atención médica de inmediato.

Merlano compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, una plataforma donde cuenta con una audiencia masiva de más de siete millones de personas. Con su característico humor, publicó una imagen desde la clínica y un mensaje que rápidamente se volvió viral: "De todas las hadas, me tocó ser la hospitaliza-hada", una ingeniosa referencia a una tendencia popular en TikTok.

Aida Victoria Merlano explicó por qué tuvo que ser hospitalizada el 12 de junio /Fotos: Instagram @aidavictoriam

¿Qué le pasó a Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido barranquillera explicó que la causa de su intenso dolor fueron complicaciones en sus paredes gástricas. "Mis paredes gástricas están mal y me dio un dolor que me puso a revolcarme. Hasta Juan lloró. Les juro que jamás había sentido una cosa tan fea, pero ya estoy bien", relató la influenciadora, refiriéndose a su pareja, Juan David Tejada, conocido en redes como 'El Agropecuario'.

El episodio no solo afectó a Aida, sino que también conmovió profundamente a Juan David, quien no pudo contener las lágrimas al verla en tan delicado estado. Aida, agradecida por su incondicional apoyo, le dedicó un emotivo mensaje: "Gracias por cuidarme. Sé que te frustra verme mal porque te sientes impotente y no sabes qué hacer, pero un abrazo tuyo es todo".

¿Qué pasó con el bebé de Aida Victoria Merlano?

Afortunadamente, la situación se estabilizó. Horas después, Aida Victoria tranquilizó a su comunidad virtual al confirmar que su salud estaba bajo control. Su bebé se encuentra bien y su embarazo avanza en buenas condiciones.

"Todos los exámenes salieron súper bien. Solo es que mi estómago se jodió de tanta vomitadera y me dio una gastritis bárbara. Me pusieron medicamentos, tramadol y ya estoy en casa", detalló.

A pesar de la angustia, Merlano resaltó la increíble conexión que ya siente con su bebé, a quien cariñosamente se refiere como "Emi" (diminutivo de Emanuel o Emiliano), nombre que ya había adelantado en publicaciones previas.

"Yo me estaba muriendo. Me revolcaba del dolor, no aguantaba. Llegué a pensar que eran cálculos, algo en la vejiga, no sé. Mi niño es tan inteligente, se acomodaba de la forma en que menos me estorbara. Es divino, juro que él me entiende", expresó emocionada.

Este incidente ha permitido a Aida Victoria Merlano visibilizar los aspectos menos idealizados del embarazo. La influenciadora ha compartido abiertamente los desafíos físicos y emocionales, incluyendo los cambios hormonales y los malestares, con el objetivo de ofrecer un espacio de identificación y apoyo a otras mujeres.

"Espero que esto se sienta como un abrazo, como un te entiendo, no eres la única que pasa por esto, no estás sola", concluyó Merlano, reforzando su compromiso de mostrar la realidad sin filtros.