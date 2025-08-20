El Campín se volvió zapatería: memes por la lluvia de tenis de los hinchas de Millonarios

El estadio El Campín de Bogotá vivió una de las escenas más extrañas en los últimos años del fútbol colombiano. Este miércoles 20 de agosto, cuando Millonarios enfrentaba al Unión Magdalena por la Liga BetPlay II-2025, los aficionados embajadores estallaron en descontento luego de que el rival se pusiera en ventaja 1-2 con un gol de Jannenson Sarmiento.

Puedes leer: Identifican presunta agresora del concierto de Damas Gratis en Movistar Arena; cerró redes

Lo que parecía un simple partido de la fecha terminó convertido en noticia nacional cuando desde la tribuna norte empezaron a volar zapatos hacia la cancha. Sí, zapatos. No fueron botellas, ni monedas, ni papeles: una auténtica lluvia de tenis, chanclas y hasta botas sorprendió a jugadores y árbitros, quienes tuvieron que detener el compromiso al minuto 52.

El espectáculo se salió de control, pues mientras en el sector sur algunos intentaban meterse al terreno de juego, en otras partes del estadio se levantaban pancartas contra la dirigencia, liderada por Gustavo Serpa, y contra el cuerpo técnico de David González. La tensión que se sentía desde el arranque del encuentro terminó estallando con este inusual gesto de protesta que dejó a todo el país con la boca abierta.

La rabia de la hinchada no viene de la nada. Millonarios ocupa el último lugar de la tabla en la Liga, un panorama impensado para un equipo grande del fútbol colombiano. La falta de refuerzos de peso, los errores defensivos y las malas decisiones en el banquillo tienen al club atravesando una tormenta deportiva.

Publicidad

Puedes leer: El agarrón de los escoltas de Falcao en pleno estadio; todo terminó en sanción

Desde la previa, se respiraba inconformidad en los alrededores del estadio. Afuera hubo roces entre hinchas, mientras que adentro no faltaron los cánticos de protesta y hasta un láser verde apuntando al rostro del técnico González, en plena zona técnica. Todo eso fue la antesala a la lluvia de zapatos que terminó de encender la noche.

Publicidad

El partido estuvo suspendido durante media hora, mientras la logística recogía el calzado desperdigado por el césped y la policía intentaba controlar los focos de tensión en las tribunas. Después se reanudó, pero el ambiente ya estaba completamente caldeado.

Los memes en redes sociales

Como era de esperarse, lo ocurrido en El Campín no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios burlones, videos editados y montajes que inmortalizaron la insólita protesta con humor.

Algunos usuarios compararon la escena con un centro comercial en descuento de zapatos, mientras otros decían que Millonarios no lanzaba goles, pero sí tenis. También aparecieron imágenes donde los zapatos voladores se transformaban en “nuevos refuerzos” para el club, y hasta hubo quienes hicieron collages con memes de películas en las que los protagonistas esquivaban objetos voladores.

Gonzáles saliendo del campin después de dejar eliminado a Millonarios y con unos pisos nuevos: pic.twitter.com/ZDbRo7T9hD — 사랑과 평화 (@Peperoni1298) August 21, 2025

Los jugadores tratando de calmar a los hinchas de Millonarios en el campin. 🤣 pic.twitter.com/BChgxjHWVu — Katscarey (@KatsCarey) August 21, 2025

Publicidad

La mujer del recogepelotas del Campín mañana saliendo de San Victorino

pic.twitter.com/2VBM3Pjx1G — Omar Villamizar 🇨🇴 (@OmarV___) August 21, 2025

Publicidad

el recoge balones del campin pic.twitter.com/z08Tf18njd — The chosen one (@ImnotAldana) August 21, 2025