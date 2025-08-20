En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
PROTESTA EN EL CAMPÍN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El Campín se volvió zapatería: memes por la lluvia de tenis de los hinchas de Millonarios

El Campín se volvió zapatería: memes por la lluvia de tenis de los hinchas de Millonarios

La lluvia de zapatos en El Campín desató una ola de memes en redes: comparaciones con rebajas de calzado, chistes sobre goles y montajes creativos que hicieron reír a miles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad