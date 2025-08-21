Estas son las 5 bombas de gasolina más económicas en el sur de Bogotá; atentos taxistas

Durante el reciente festivo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio a conocer los valores actualizados de los combustibles en el país. La gasolina mantuvo su precio promedio cercano a los $16.293 por galón, mientras que el ACPM registró un incremento de $100 pesos en 13 ciudades, alcanzando los $10.976 por galón.

Lee más: Vuelve a subir la gasolina y diésel en Colombia; estas son las nuevas tarifas

Aunque existen normativas nacionales e internacionales como las establecidas por la OPEP que influyen en los costos del combustible, algunas estaciones en Bogotá ofrecen precios más bajos. Según la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (FEBECOL), esto se debe a márgenes de comercialización que responden a la competencia local.



De acuerdo con FEBECOL, las diferencias de precio entre estaciones dependen principalmente de tres factores: ubicación geográfica, costos operativos y estrategias comerciales adaptadas al contexto competitivo del sector.

Algunas marcas como Terpel y Petrobras suelen ofrecer precios más accesibles en determinadas zonas. El sistema SICOM reporta que las estaciones con las tarifas más económicas al sur de la ciudad son:



EDS Mobil Nuevo Centenario – Av. 27 No. 26‑56 Sur

– Av. 27 No. 26‑56 Sur EDS Petrobras Distracom 1.º de Mayo – Av. 1.º de Mayo

1.º de Mayo – Av. 1.º de Mayo EDS Petrobras Los Ángeles – Cra 72 No. 37D‑21 Sur

– Cra 72 No. 37D‑21 Sur EDS Petrobras EGAS – Cra 10 No. 2‑2

– Cra 10 No. 2‑2 EDS Terpel Matatigres – Diagonal 39A Sur No. 39‑50

Paro de taxistas 23 de julio /Foto: AFP

Aunque estas no son las únicas estaciones de servicio con precios más económicos al sur de Bogotá, existen otras cinco que también ofrecen tarifas accesibles en estos mismos sectores, para que las personas puedan ahorrar al momento de tanquear sus vehículos.



EDS Terpel Las Vegas – Cra 51 No. 58D Sur‑17

– Cra 51 No. 58D Sur‑17 EDS Terpel La Conejera – Cra 98B No. 140B‑86

– Cra 98B No. 140B‑86 EDS Mobil Colmotores – Av. Boyacá (calzada lateral)

– Av. Boyacá (calzada lateral) EDS Petrobras La Juana – Calle 145 No. 94D‑95

– Calle 145 No. 94D‑95 EDS Corabastos – Av. Carrera 86 No. 42F‑18 Sur

Carro en bomba de gasolina, imagen de referencia Foto: Creada con Gemini

Publicidad

¿Cuál es el precio de la gasolina extra en Colombia?

De acuerdo con información del Ministerio de Minas y Energía, el valor de la gasolina extra en las principales ciudades del país bordea los $19.000 por galón en agosto de 2025. Esta opción, aunque más costosa, es ideal para vehículos con motores de alta compresión o con turbo, ya que mejora el rendimiento del motor y su vida útil gracias a los aditivos especiales.

En el último año, este tipo de combustible ha ganado popularidad, con un crecimiento en ventas de hasta el 41,47%, impulsado por su calidad y beneficios técnicos.

Publicidad

Conducir con poca gasolina no es una buena estrategia para ahorrar, ya que puede provocar daños mecánicos y aumentar el riesgo de accidentes. En su lugar, existen alternativas que ayudan a disminuir los costos:

Te puede interesar:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Taxista a joven que transitaba en silla de ruedas en vía pública de Bogotá: "Póngale alas"

