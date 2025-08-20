Mujeres se agarran de las 'mechas' por una silla en bus de TransMilenio; quedó en video

Un viaje en TransMilenio terminó convertido en espectáculo viral el pasado fin de semana, cuando dos mujeres protagonizaron una pelea por el lugar que ambas querían ocupar dentro del articulado. El incidente, que fue grabado por varios pasajeros, ya circula masivamente en redes sociales, donde los usuarios no paran de comentar la intensidad de la escena y lo insólito del desenlace.

Todo empezó con lo que parecía ser una simple discusión por una silla. Según relatan los testigos, una de las pasajeras ya se disponía a sentarse cuando otra, casi al mismo tiempo, intentó ocupar el mismo espacio. Lo que parecía un malentendido terminó escalando en segundos: gritos, empujones y, finalmente, un agarrón de mechas que dejó a todo el bus en completo silencio antes de que estallaran los celulares grabando la escena.



El video, que rápidamente se hizo tendencia, muestra a las dos mujeres sujetándose del cabello con fuerza, mientras algunos pasajeros tratan de intervenir para que la cosa no pasara a mayores. Entre manotazos y reclamos, más de un usuario comentó en redes que parecía una escena “sacada de novela”, pero en plena hora pico y en medio de un sistema de transporte que todos los días se convierte en escenario de situaciones inesperadas.

Aunque los intentos de separarlas fueron varios, la pelea terminó solo cuando un hombre, en un gesto que muchos calificaron como caballeroso, decidió ceder su puesto a una de las involucradas. Esa acción logró que ambas soltaran la tensión, aunque no les quedó otra opción que continuar el trayecto juntas, sentadas una al lado de la otra, todavía con las miradas cargadas de incomodidad.

Lo curioso del caso es que, a pesar de los empujones y los jalones, ninguna de las pasajeras abandonó el bus. Por el contrario, se vieron obligadas a convivir durante todo el viaje, lo que generó aún más comentarios entre quienes fueron testigos directos. “Lo peor no fue la pelea, lo peor fue que se tuvieron que aguantar sentadas ahí mismo, como si nada”, relató un usuario en redes sociales.

TransMilenio, por su parte, todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, y tampoco se conocen detalles de lo que ocurrió con las dos pasajeras después de bajarse del bus.

