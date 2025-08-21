La conmovedora acción que hizo Alejandro Riaño; fue bastante aplaudido

El comediante y actor colombiano Alejandro Riaño compartió con sus seguidores de redes sociales la noticia de que decidió adoptar a Barbas, un perro el cual fue víctima de maltrato en especial por haber sido usado como carnada para tiburones en la zona de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según informó la fundación Huellas de Amor, refugio con sede en Pereira que trabaja en la protección y rehabilitación de animales vulnerables, donde indico que pese a que el animal tenía varias heridas físicas del sufrimiento, este todavía conservaba la energía y confianza pasos que permitieron abrirle las puertas a su nueva vida.



¿Qué compartió Alejandro Riaño sobre su perrito Barbas?

“Hoy nos llegó un nuevo integrante a la familia, llegó Barbas, un perro que la fundación @refugiohuellasdeamor rescató de ser utilizado como carnada para tiburones. Barbas no fue el único que rescataron. Si quieren darle una vida con mucho amor, vayan a la fundación, que hay muchos perros más en busca de un buen hogar”, escribió Alejandro Riaño en su Instagram compartiendo esta noticia con sus seguidores.

Así mismo, dicho mensaje sirvió como una invitación a sus seguidores para reflexionar sobre la importancia de la adopción responsable, sumado a esto el refugio compartió imágenes con la celebración de Barbas, llegando a su nuevo hogar con el comediante reconocido a nivel nacional.

Sumado a este mensaje, también se conoció que gracias al apoyo de Petboost Colombia, el cachorro recibió un baño, los diferentes cuidados especiales y hasta le regalaron un pequeño corbatín esto en el marco del inicio de una nueva etapa en su vida con su cuidador.

El refugio también se pronunció en redes sociales al mencionar que: “Lo rescatamos cuando apenas empezaba a vivir y, aunque su cuerpito estaba marcado por el dolor, nunca dejó de tener ganas de luchar. Hoy la vida le sonríe y nos regala uno de esos momentos que nos llenan el alma. @alejandroriaabrió su corazón y le dio la oportunidad de conocer lo que significa tener un hogar, una familia y un futuro lleno de amor.”

Gracias a esto se generaron cientos de reacciones en redes sociales, donde celebraron la decisión de Alejandro Riaño, resaltando la empatía y el mensaje que comparte de poder brindar segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.

