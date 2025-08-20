Laura Acuña pasa por un momento triste de su vida: "Me diste mucha felicidad"

Laura Acuña, recordada por su participación en el programa Yo Me Llamo, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una noticia que generó gran curiosidad: está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida familiar, pues confirmó que se mudará a una nueva vivienda.

En una emotiva publicación, la presentadora se despidió del lugar donde vivió momentos inolvidables junto a sus hijos. “Hoy me despido de mi primera casa. Me diste mucha felicidad. Aquí nacieron mis hijos.



Ahora nos preparamos para una nueva que les iré mostrando. Estamos tan emocionados”, escribió en una historia de Instagram. La imagen, en blanco y negro, reflejaba la nostalgia y gratitud por esta etapa que termina, así como la ilusión por lo que vendrá.

Además de esta noticia, Laura compartió recientemente un tierno video que enterneció a miles de seguidores. En el clip, que ya supera las 29 mil reproducciones, se observa a sus hijos ayudándola a escoger sus accesorios e incluso el perfume que usaría ese día. La presentadora acompañó el video con la frase: “Cuando los mejores asesores de imagen viven contigo y aman tanto como tú esos productos”.

Foto captura de Instagram Foto: captura de pantalla Instagram @lauraacunaayala

Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios como “Qué belleza”, “nos dio todo: cuerpo, rostro, outfit, taconeo, maternidad” y “tus hijos son hermosos, que Dios los bendiga” inundaron la publicación. Incluso personalidades como la actriz Juliana Galvis, de La Venganza de Analía 2, comentaron con humor: “Yo soy igual, tengo asesora personalizada”.

Acuña se ha caracterizado por compartir en Instagram su día a día, desde rutinas de maquillaje y productos que utiliza, hasta actividades familiares que revelan su faceta más cercana y maternal.

Sus hijos, Helena y Nicolás, se han convertido en protagonistas frecuentes de sus publicaciones, ganándose el cariño del público por su ternura y espontaneidad. Muchos seguidores destacan el gran parecido físico entre los pequeños y su madre, asegurando que son una verdadera fotocopia de ella.

Con esta nueva mudanza, Laura deja claro que sigue construyendo momentos memorables junto a su familia, compartiendo cada paso con sus seguidores, quienes la acompañan virtualmente en cada etapa de su vida.

