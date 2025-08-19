Amparo Grisales recordó a su hermano con emotivo mensaje: "Sigues presente"

La destacada actriz colombiana Amparo Grisales, figura icónica de la pantalla y las artes escénicas, conmovió recientemente a sus seguidores al compartir un sentido mensaje con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de su hermano, José Fernando Grisales Patiño, conocido cariñosamente como “Nando”.

Lee más: VIDEO: Amparo Grisales se pegó tremendo totazo en Feria de las Flores, ¿perdió el estilo?

El pasado 16 de agosto de 2025, la artista usó sus redes sociales para publicar una imagen del recuerdo junto a su hermano, acompañada de palabras llenas de cariño y profunda conexión familiar.



En su mensaje, evocó la presencia amorosa de José Fernando, único hijo varón entre cinco hermanos, y destacó su papel protector dentro del núcleo familiar. Sus palabras dejaron entrever que, pese al paso de los años, el vínculo permanece intacto en el corazón de quienes lo amaron.

“Mi adorado Nando… como siempre te llamamos. Tu ternura y tu fuerza siguen latiendo en nosotros. Fuiste un regalo entre tantas mujeres, y aunque hace diez años emprendiste el viaje eterno, aquí sigues, presente en cada recuerdo y en cada oración. Estoy segura de que estás con mamá, porque eras su favorito, su niño especial. Que el Creador los mantenga juntos, rodeados de luz”, expresó la actriz en su publicación.

Este homenaje público también evocó la figura de su madre, Delia Patiño de Grisales, quien falleció el 13 de octubre de 2016 a los 85 años, tras una complicada infección pulmonar que la mantuvo internada durante más de una semana en una clínica de Bogotá.

Publicidad

Según la actriz, la pérdida de su hijo fue un golpe devastador para Delia, cuya salud se vio gravemente afectada tras el suceso. En una entrevista pasada, Amparo compartió que el dolor por la muerte de Nando fue algo que su madre jamás pudo superar.

“La tristeza se apoderó de su alma desde que él se fue”, confesó entre lágrimas. “Siento que fue él quien la tomó de la mano cuando llegó su momento de partir”.

Publicidad

Más que un mensaje de duelo, las palabras de Amparo Grisales reflejan una forma de mantener vivo el amor familiar a través del recuerdo y la espiritualidad.

Sus publicaciones, impregnadas de calidez y esperanza, son una muestra del legado emocional que sus seres queridos dejaron en su vida, y una invitación a no dejar que el olvido borre los lazos que el tiempo no puede romper.

Te puede interesar: Melina Ramírez confiesa cómo superó la tristeza tras separarse de Mateo Carvajal

Con esta expresión de amor eterno, la actriz continúa honrando la memoria de su hermano y su madre, compartiendo con el mundo que el afecto verdadero trasciende la muerte y se convierte en guía para quienes siguen adelante.

Mira también: Amparo Grisales se cae en pleno desfile y casi dejan calvo a cantante vallenato