VIDEO: Amparo Grisales se pegó tremendo totazo en Feria de las Flores, ¿perdió el estilo?

Amparo Grisales, una de las figuras más emblemáticas y admiradas de Colombia, es reconocida internacionalmente no solo por su belleza y talento, sino también por su fuerte carácter inquebrantable.

Su presencia era una de las más esperadas en la reciente Feria de las Flores de Medellín, específicamente en el vibrante Desfile de Silleteros, celebrado el domingo 10 de agosto de 2025, un evento que anualmente congrega a miles de asistentes en la "Ciudad de la Eterna Primavera".

Mientras saludaba con elegancia a la multitud que la ovacionaba en las calles, la actriz sufrió un percance inesperado.

Un enredo con su vestuario —compuesto por tacones y un pantalón ancho blanco— provocó que perdiera el equilibrio, y cayera de forma aparatosa en pleno recorrido.

El momento fue capturado por múltiples asistentes y, en cuestión de minutos, las imágenes inundaron las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en tendencia.

Lejos de mostrarse afectada, Amparo Grisales hizo honor a su reputación de mujer que "nada la detiene" y que siempre "logra levantarse" ante cada tropiezo, haciendo de la metáfora una realidad.

Se incorporó con naturalidad, recuperó la compostura y, con una sonrisa, continuó su camino como si nada hubiera ocurrido.

Esta demostración de aplomo y fortaleza fue recibida con una ovación y aplausos por parte del público, quienes, en lugar de burlas, ofrecieron mensajes de apoyo que resaltaron su carácter de "diva" y la importancia de seguir adelante ante las adversidades.

Comentarios como: “Amparo, lo siento, pero tú, como siempre, arriba. Eres una diva y nadie me hará dejarte de admirar” y “¿quién no ha tenido un tropezón en la vida? Lo importante es seguir adelante” inundaron las plataformas digitales.

La participación de Amparo Grisales en el desfile fue una invitación especial de Teleantioquia.

Compartió el recorrido con sus colegas John Alex Toro y María Cecilia Botero, ambos protagonistas de la serie ‘Cosiaca’, en la que Grisales también forma parte del prestigioso elenco.

El canal regional Teleantioquia, a su vez, difundió un video del incidente en sus redes sociales con un mensaje que subraya la actitud de la actriz: “Una verdadera diva se reconoce no cuando se cae, sino con la gracia con la que se levanta”, añadiendo “¡Te queremos, Amparo Grisales! Diva de divas”.

Aunque no faltaron algunas reacciones de burla por parte de internautas, el episodio reafirmó la esencia de Amparo Grisales: una mujer fuerte, segura y elegante, capaz de transformar un momento incómodo en una poderosa lección de carácter y estilo.

