Fuerte discusión en Yo Me Llamo entre un participante y Amparo Grisales; ¿qué le dijo?

El programa ‘Yo Me Llamo’ se encuentra en su etapa final, lo que ha generado un ambiente cargado de tensión. Todos los concursantes desean llegar a la última gala para ganar el gran premio de 100 millones de pesos, lo que ha elevado la exigencia por parte del jurado y ha intensificado las emociones en cada presentación.

En la emisión del miércoles por la noche, se vivió un momento tenso entre uno de los jurados y un participante, en medio de un ambiente donde cada detalle cuenta y cada palabra puede marcar la diferencia.

El incidente involucró al concursante que interpreta a Raphael, quien eligió para su presentación la canción ‘Siempre estás diciendo que te vas’, lanzada en 1988 como parte del álbum Las apariencias engañan. El imitador apostó por una interpretación emocional y fiel al estilo del cantante español, buscando destacar tanto vocal como escénicamente.

Su actuación fue bien recibida por Rey Ruiz, quien comentó: “Esta vez creo que no te vas, porque lo estás haciendo muy bien. Te pareces mucho, la voz se asemeja bastante y te veo entregado”. Sin embargo, esta opinión no fue compartida por sus compañeros del jurado, quienes reaccionaron con gestos de desaprobación, generando un ambiente de tensión en el set.

Amparo Grisales, por su parte, calificó la presentación como “muy cómica” y le pidió al concursante que se lo tomara con humor. Esto no fue bien recibido por el imitador, quien respondió con seriedad y visiblemente molesto: “Amparo, me disculpa, pero yo no quiero ser gracioso”.

Lejos de retroceder, la jurado insistió en que hubo varios errores, tanto en los movimientos como en la interpretación, y argumentó que la presentación careció de la elegancia y el dramatismo característicos de Raphael. “Hubo muchas cosas erráticas”, señaló.

El imitador, sin embargo, defendió firmemente su trabajo: “Yo difiero con usted, Amparito, difiero mucho con usted. El video está perfecto como lo montamos”, dijo, generando una respuesta final, con cierto tono irónico, de parte de Grisales: “¿Y tú crees que lo hiciste bien? Bueno, entonces ya ganaste, mi amor. No tengo nada más que decir. Nunca están de acuerdo conmigo, pero yo los estudio mucho”.

¿Cuál fue la reacción del publico en Yo Me Llamo?

Lo sucedido no pasó desapercibido en redes sociales, donde miles de personas expresaron su respaldo al imitador. Muchos televidentes consideraron que su actuación fue sólida y respetuosa del artista original, y no compartieron la crítica de Amparo Grisales.

Los comentarios en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook se multiplicaron, muchos de ellos señalando que los jueces deberían ofrecer críticas más constructivas y evitar descalificaciones que puedan afectar emocionalmente a los participantes.

“No estoy de acuerdo con que los concursantes tengan que bajar la cabeza y aceptar todo lo que dice el jurado, especialmente cuando se nota su esfuerzo y dedicación. Es una falta de respeto”, escribió un usuario. Otros aseguraron que la actitud de Amparo fue condescendiente y que el programa debería valorar más el proceso artístico que vive cada imitador.

Este episodio evidencia cómo, en la recta final de ‘Yo Me Llamo’, las emociones están a flor de piel tanto dentro como fuera del escenario, y cómo el público se convierte en un juez más, dispuesto a respaldar con firmeza a sus favoritos.

