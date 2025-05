Problemática reacción de Yo Me Llamo Kany García al jurado: "¿Tengo que darles razón?"

La décima temporada de Yo Me Llamo avanza hacia su recta final y, con ello, las emociones están cada vez más a flor de piel. En el episodio número 92, transmitido el pasado viernes 23 de mayo de 2025, una polémica escena captó la atención de los televidentes y se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

Puedes leer:Óscar Agudelo es el nuevo eliminado de Yo Me Llamo: “Yo presentía que me iba”

La protagonista del momento fue María Gabriela Oquendo, quien encarna a la cantante puertorriqueña Kany García en el programa.

Tras interpretar el tema Madera fina junto a un invitado especial, la imitadora recibió comentarios críticos por parte del jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Aunque los jueces han reconocido previamente su evolución, esta vez señalaron ciertas fallas que no pasaron desapercibidas, especialmente para Escola.

En medio de la devolución, la artista mostró gestos de desaprobación que generaron incomodidad entre los evaluadores. Intentando justificarse, expresó:

Publicidad

“Estoy un poco desconcertada porque las armonías las estudié muy bien, pero yo no puedo discutir con ustedes eso. Ustedes son profesionales y están de aquel lado. Estoy desconcertada conmigo, pero estoy de acuerdo con ustedes. Yo acepto lo que ustedes digan, señores”, afirmó en pleno set.

Sin embargo, Amparo Grisales aclaró que la crítica no se centraba en las armonías que ella mencionaba, sino en cómo se escuchó su voz en conjunto con la del invitado.

Publicidad

“A lo mejor pierdes tu propia percepción porque estás cantándolo con amor y con gracia. Cantaron lindo; pero esas imprecisiones... ahora te puedes ir a consolar con Gloria”, comentó con su característico tono directo.

La respuesta más contundente vino de César Escola, quien no ocultó su molestia ante la actitud de la concursante:

“Entre todas las cosas que he estudiado en mi vida fue armonía y tengo un oído que sé cuando alguien cala una nota dentro de la armonía. ¡Siempre! Así como nosotros damos estas devoluciones con cariño, hay que saber escuchar con humildad”, remató el jurado.

Lejos de dejar el asunto en el escenario, la imitadora recurrió a sus redes sociales para expresar su inconformidad con lo ocurrido. A través de su cuenta de Instagram, María Gabriela escribió:

“¡La razón se le da a quien la tiene! Estaba esperando que saliera esta presentación en televisión a ver qué había pasado porque había que verlo desde ‘afuera’ y no me equivoqué, desafinada no estuve. Uno matándose, aprendiéndose las cosas que Kany hace en la canción y ellos no estudian, ¿y tengo que darles la razón? No, no y no”.

La dura crítica de la imitadora de Kany García al jurado de Yo Me Llamo Foto: Instagram de Yo Me Llamo Kany García

Puedes leer:Yo Me Lllamo Gilberto Santa Rosa renuncia al programa; no ve a su esposa hace un año

Publicidad

El comentario, que llegó después de haber sido enviada a la noche de eliminación junto a las imitadoras de Gloria Estefan y Joan Manuel Serrat, generó reacciones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos consideraron válida su postura, otros criticaron su falta de autocrítica frente a los señalamientos.

El episodio refleja no solo la presión creciente entre los participantes en esta etapa final del concurso, sino también las tensiones que surgen cuando las emociones se entrecruzan con las exigencias del jurado.

Publicidad

Lo cierto es que, en Yo Me Llamo, las interpretaciones no solo se miden por afinación y parecido, sino también por la capacidad de aceptar las críticas y seguir evolucionando.

Mira también: El tag del compañero en Yo Me Llamo