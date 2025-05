Omar Geles y sus últimas palabras en concierto, días antes de morir: "Me estoy ahogando"

¿Quién es el novio de Yo Me Llamo Ángela Aguilar? Un gesto los dejó en evidencia La confesión de la imitadora desató una ola de especulaciones entre jurados, compañeros y seguidores. Las miradas apuntan a un concursante en particular que no supo ocultar su emoción.