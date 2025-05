Viuda de Omar Geles revela carta inédita que le escribió el artista antes de fallecer

A un año de la partida del reconocido cantante vallenato Omar Geles, su esposa ha compartido públicamente el profundo dolor que ha significado enfrentar esta pérdida. A través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, la viuda del artista abrió su corazón y mostró parte del proceso personal que ha atravesado desde aquel triste día.

En la publicación, que incluyó una galería de recuerdos, la mujer relató lo difícil que ha sido seguir adelante sin su esposo, con quien compartió momentos inolvidables. Confesó que ha sido un camino lleno de altibajos, hasta el punto de requerir ayuda profesional para sobrellevar la tristeza: "Esposito, un año sin ti. Impresionante… Hasta yo misma me sorprendo de cómo he podido vivir sin ti", escribió, en un mensaje cargado de nostalgia. También recordó cómo solía rogarle que la llevara con él durante sus giras, ya que no soportaba estar separada.

Junto al mensaje, publicó un video grabado por Geles el 21 de enero de 2023, en el que le dejaba unas palabras llenas de amor. Además, compartió imágenes inéditas de su vida juntos, como videos en el carro, fotografías de vacaciones y una imagen especial del día en que decidieron unirse en matrimonio.

"Te extrañamos siempre. Y sé que tu lugar jamás podrá ser llenado… Solo Dios", concluyó en su escrito, dejando claro que su ausencia sigue siendo un vacío imposible de llenar.

La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes llenos de empatía y aliento. Entre los comentarios destacan frases como: “Un amor verdadero”, “Has demostrado lo fuerte que eres”, y “Sigue adelante, por ti y por tus hijos”.

La viuda de Omar Geles ha estado presente en múltiples homenajes que se han realizado en honor al artista en Valledupar, demostrando que, aunque el dolor permanece, su amor y memoria siguen vivos en el corazón de quienes lo amaron.