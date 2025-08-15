Así fue el aparatoso accidente de Rigoberto Urán; terminó con un hueso roto

Rigoberto Urán, la figura emblemática del ciclismo colombiano, volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las carreteras y montañas que lo hicieron famoso.

El miércoles 13 de agosto de 2025 por la noche, el medallista olímpico sufrió un insólito accidente doméstico al caerse de su cama.



Este percance, inesperado para un deportista acostumbrado a los rigores de la competencia, resultó en una fractura de clavícula que lo llevó directamente a cirugía.

A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, Urán compartió la noticia con su característico sentido del humor, a pesar de la adversidad.

"Vea pues cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos… que tenga la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama", expresó con una mezcla de resignación e incredulidad.

En los videos difundidos, se pudo observar la inflamación de la zona afectada y una radiografía que confirmaba la rotura, mientras de fondo se escuchaban risas. "Miren la platina cómo se partió el huesito, que huevona… toca es reírnos", comentó, mostrando su inquebrantable espíritu y resiliencia.

Aunque Rigoberto ha pasado por múltiples procedimientos quirúrgicos debido a caídas sufridas en competencias a lo largo de su impresionante carrera, esta vez la lesión fue completamente ajena al ámbito deportivo.

Su extenso historial incluye ser subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014, del Tour de Francia en 2017, y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, obtuvo diplomas olímpicos en Tokio 2020, al ubicarse octavo tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj.

Tras la intervención quirúrgica, se espera que Urán brinde más detalles sobre su proceso de recuperación, que para una fractura de clavícula suele oscilar entre seis y doce semanas para una sanación completa.

Este incidente obligó a la cancelación de una conferencia de prensa que el exciclista tenía programada para el 15 de agosto de 2025 en Neiva, como parte de una campaña con la fundación Siembra.

Cabe recordar que, recientemente, Urán se mantiene activo en el ámbito público, enviando un contundente mensaje al Gobierno Nacional sobre la crisis que atraviesa el deporte colombiano.

Destacó la importancia del deporte para alejar a los jóvenes de la criminalidad y la necesidad de una mayor inversión, dirigiéndose directamente al presidente Gustavo Petro para pedirle un presupuesto suficiente que garantice la preparación y competencia de calidad para los deportistas del país.

