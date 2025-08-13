VIDEO: Accidente de tránsito con rutas escolares deja varios fallecidos en Bogotá

La movilidad en la mañana de este miércoles 13 de agosto en Bogotá se ha visto afectada por varios incidentes viales en diferentes puntos de la ciudad, de los que uno de los más preocupantes es un choque que involucra a dos rutas escolares.

Este hecho en el que se vieron involucrados vehículos de colegios ocurrió hacia las 8:30 a.m., en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente, donde más de cuatro vehículos terminaron impactando en plena vía.

La situación fue confirmada e informada por la Secretaría de Movilidad que detalló que además de los dos buses escolares se vieron involucrados un bus zonal, un carro particular, una volqueta y dos motocicletas.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, calle 170 con carrera 12, sentido Oriente-Occidente. Según informan, involucra dos buses escolares, bus zonal, volqueta, automóvil y dos motociclistas dejando dos personas fallecidas.



ÚNETE👉… pic.twitter.com/7vlM116O1B — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 13, 2025