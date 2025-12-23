Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
SOBREVIVIENTE VÍA BUENAVENTURA
CASO JAIME MORENO
LA TUMBA DE DIOMEDES
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO capta cómo roban las pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia

VIDEO capta cómo roban las pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia

En la pieza compartida en redes sociales, se puede observar como tres hombres y una mujer ingresan al sitió donde cayó el vehículo.

Video muestra como varias personas robaron las cosas de los estudiantes en Antioquia
VIDEO capta cómo roban las pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia
Foto: pantallazo tomado de Teleantioquia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

Crece la indignación y el rechazo después que se difundiera un video donde algunas personas se acercaron al lugar donde estaba el bus accidentado en Remedios, Antioquia, el cual dejó 17 personas fallecidas, 16 estudiantes y el conductor del bus y comenzaron a hurtar las cosas de los estudiantes.

Poco después de la tragedia, comenzó a circular un vídeo que muestra el momento en el que, al parecer, varios sujetos desocupan las maletas, y se llevan todo: papeles, celulares, documentos, dinero, prendas de vestir, entre otras cosas.

Puedes leer: La súplica que parte el alma de los padres de los estudiantes fallecidos; últimos recuerdos

Inicialmente, el medio Teleantioquia habló con Ana Isabel, una de las sobrevivientes de la tragedia. “Las pertenencias están desaparecidas, solamente hemos podido rescatar uno que otro celular”, dijo. Además agregó que casi todos los documentos están perdidos y los objetos de valor.

Te puede interesar

  1. Desde el hospital habla sobreviviente del accidente en Antioquia
    Desde el hospital habla sobreviviente del accidente en Antioquia
    /Foto: redes sociales/ AFP
    Noticias

    Desde el hospital habla sobreviviente del accidente en Antioquia; tuvo reconstrucción facial

  2. “Nadie habla de él”: Conmovedora despedida a conductor del bus accidentado en Medellín
    “Nadie habla de él”: Conmovedora despedida a conductor del bus accidentado en Medellín
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    “Nadie habla de él”: Conmovedora despedida a conductor del bus accidentado en Medellín

Posteriormente, salieron más videos del siniestro en Antioquia donde se presume es después del accidente y el rescate de las víctimas donde se ven a varios hombres registrando las maletas y los restos que quedaron en el lugar. Los sujetos, que serían por lo menos tres van acompañados de una mujer, caminaban por el sitio buscando cosas para llevarse.

¿Qué más se conoció de los objetos robados de los estudiantes fallecidos en Antioquia?

Los familiares de las víctimas expresaron que muchos de los objetos no son costosos, pero sí tienen un alto valor sentimental y simbólico, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que cada cosa sea devuelta lo más rápido posible.

Publicidad

“La persona que desee devolver cualquier pertenencia se puede contactar con los bomberos o conmigo y vamos a estar recibiendo sus cositas, no vamos a dar nombres, no vamos a publicar nada, simplemente la idea es devolver esos recuerdos a sus familiares”, dijo una mujer por medio de un video en redes sociales.

Te puede interesar

  1. Video capta cómo una mascota llora el fallecimiento de su dueña tras el accidente en Antioquia
    Video capta cómo una mascota llora el fallecimiento de su dueña tras el accidente en Antioquia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Video capta cómo una mascota llora el fallecimiento de su dueña tras el accidente en Antioquia

  2. Doloroso adiós a estudiante de Antioquia; era su cumpleaños
    Doloroso adiós a estudiante de Antioquia; era su cumpleaños
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Joven fallecida en accidente en Antioquia tuvo su funeral el día de su cumpleaños: VIDEO

Publicidad

Esto a la par que las autoridades se encuentran en la investigación para determinar las causas del accidente. Recordemos que en las últimas horas, apareció la sanción que recibió contra la empresa dueña del vehículo, debido a que esta no cumplió todos los requerimientos establecidos.

Cabe destacar que el accidente ocurrió en la madrugada de este 14 de diciembre, cuando los jóvenes regresaban de su viaje de grado en Tolú, Sucre. El bus cayó a un abismo, dejando un saldo de 20 heridos además de los fallecidos. Donde la excursión fue una iniciativa privada de los estudiantes y no una actividad organizada por el Liceo Antioqueño, razón por la cual no había docentes acompañantes en el grupo de 37 personas.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colombia

Antioquia

Accidentes de tránsito

Video