VIDEO capta cómo roban las pertenencias de estudiantes fallecidos en Antioquia

Crece la indignación y el rechazo después que se difundiera un video donde algunas personas se acercaron al lugar donde estaba el bus accidentado en Remedios, Antioquia, el cual dejó 17 personas fallecidas, 16 estudiantes y el conductor del bus y comenzaron a hurtar las cosas de los estudiantes.

Poco después de la tragedia, comenzó a circular un vídeo que muestra el momento en el que, al parecer, varios sujetos desocupan las maletas, y se llevan todo: papeles, celulares, documentos, dinero, prendas de vestir, entre otras cosas.

Inicialmente, el medio Teleantioquia habló con Ana Isabel, una de las sobrevivientes de la tragedia. “Las pertenencias están desaparecidas, solamente hemos podido rescatar uno que otro celular”, dijo. Además agregó que casi todos los documentos están perdidos y los objetos de valor.



Posteriormente, salieron más videos del siniestro en Antioquia donde se presume es después del accidente y el rescate de las víctimas donde se ven a varios hombres registrando las maletas y los restos que quedaron en el lugar. Los sujetos, que serían por lo menos tres van acompañados de una mujer, caminaban por el sitio buscando cosas para llevarse.

Estudiantes que sobrevivieron al trágico accidente vial ocurrido en el municipio de Remedios, donde murieron 16 estudiantes, denunciaron que sus pertenencias personales habrían sido saqueadas tras el siniestro.

Según los testimonios, la custodia del lugar fue vulnerada y objetos… pic.twitter.com/sIzCSYYSSo — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 22, 2025

¿Qué más se conoció de los objetos robados de los estudiantes fallecidos en Antioquia?

Los familiares de las víctimas expresaron que muchos de los objetos no son costosos, pero sí tienen un alto valor sentimental y simbólico, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que cada cosa sea devuelta lo más rápido posible.

“La persona que desee devolver cualquier pertenencia se puede contactar con los bomberos o conmigo y vamos a estar recibiendo sus cositas, no vamos a dar nombres, no vamos a publicar nada, simplemente la idea es devolver esos recuerdos a sus familiares”, dijo una mujer por medio de un video en redes sociales.

Esto a la par que las autoridades se encuentran en la investigación para determinar las causas del accidente. Recordemos que en las últimas horas, apareció la sanción que recibió contra la empresa dueña del vehículo, debido a que esta no cumplió todos los requerimientos establecidos.

Cabe destacar que el accidente ocurrió en la madrugada de este 14 de diciembre, cuando los jóvenes regresaban de su viaje de grado en Tolú, Sucre. El bus cayó a un abismo, dejando un saldo de 20 heridos además de los fallecidos. Donde la excursión fue una iniciativa privada de los estudiantes y no una actividad organizada por el Liceo Antioqueño, razón por la cual no había docentes acompañantes en el grupo de 37 personas.