La Kalle  / Noticias  / Nación  / “Nadie habla de él”: Conmovedora despedida a conductor del bus accidentado en Medellín

“Nadie habla de él”: Conmovedora despedida a conductor del bus accidentado en Medellín

Varias personas acudieron al sepelio de Jonathan Taborda y lo despidieron con bocinazos de buses y descargas de extintores, además de enviar un mensaje al respecto.

Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Siguen apareciendo nuevas reacciones sobre el accidente ocurrido el 14 de diciembre, en la madrugada del domingo donde perdieron la vida 17 personas, donde en su gran mayoría eran estudiantes graduados del Liceo Antioqueño, pero también perdió la vida el conductor del bus Jonathan Taborda Lopera.

Ante esta situación, se comenzó a viralizar en redes sociales donde se evidencia la despedida al conductor del bus siniestrado, cuya muerte había quedado opacada por la magnitud del accidente que cobró la vida de varios estudiantes, por lo cual, varios amigos de este decidieron compartir la despedida.

Puedes leer: Sobreviviente de accidente revela lo que ocurrió dentro del bus durante la caída al abismo

Decenas de personas acudieron al sepelio del hombre, rindiéndole un homenaje único y emotivo. Como parte de su despedida, los asistentes utilizaron extintores e hicieron sonar las bocinas de los buses, video que se compartió en redes sociales, debido al impacto que tuvo esta tragedia.

¿Cómo despidieron a Jonathan Taborda?

En medio del sentido homenaje a Jonathan Taborda Lopera, uno de los presentes transmitió un mensaje que resumió el sentimiento colectivo de quienes asistieron, señalando la falta de atención hacia su figura, recordando que este también fue víctima de este suceso.

“Todo el mundo habló de los estudiantes, pero nadie habló del conductor; no está solo, parcero”. Esta declaración destacó el dolor de los allegados del conductor, quienes lo recordaron como un hombre trabajador y comprometido con su oficio.

Este gesto de apoyo se dio en medio de la consternación que aún rodea el fatal accidente, en la vía que conecta Segovia con Remedios. Donde un bus que transportaba a más de 35 personas, se salió de la carretera y cayó por un abismo de más de 20 metros. El saldo fatal dejó luto en varias familias del departamento de Antioquia.

Puedes leer: VIDEO: Doloroso último llamado a lista de estudiantes fallecidos en accidente en Antioquia

Se conoció que la primera hipótesis que hay al respecto a esta situación, mencionan que el conductor del bus sufrió un micro sueño. Sin embargo, las declaraciones de familiares de las víctimas denunciaron que desde antes el vehículo presentaba fallas mecánicas y pese a las advertencia este continúo el viaje.

“Desde el hotel se reportaron fallas en la batería, el aire acondicionado y el motor”, aseguró en entrevista con Noticias Caracol David Rúa, uno de los estudiantes sobrevivientes. Ante esta situación, las autoridades ya se encuentran realizando la investigación pertinente, para conocer los motivos que llevaron a esta tragedia.

Mira también: Sobreviviente de accidente revela lo que ocurrió dentro del bus durante la caída al abismo

