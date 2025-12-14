Doloroso video de accidente de bus escolar en Medellín; estudiantes fallecidos

En la madrugada de este 14 de diciembre, se presentó un accidente de tránsito en la zona de Antioquia. Un bus escolar que movilizaba a más de 40 pasajeros se cayó por un abismo, dejando un saldo trágico de al menos 12 personas fallecidas y más de 20 lesionados.

Se conoció que el siniestro vial tuvo lugar en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios. De acuerdo con las versiones preliminares, el vehículo cayó más de 60 metros. El accidente ocurrió en el sector El Chispero, en la vía Belén, ubicado en el Nordeste antioqueño.

De igual forma, se conoció que los ocupantes del bus eran principalmente jóvenes estudiantes de grado once del Liceo Antioqueño, provenientes del municipio de Bello. Los estudiantes regresaban de una excursión de integración y celebración de grado que habían realizado en Tolú o Coveñas.



Las autoridades confirmaron que además de las 12 personas que perdieron la vida hay 20 heridas y estás fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Entre los lesionados hay al menos 10 menores de edad.



¿Qué más se conoció del bus escolar en Medellín?

Una vez se presentó el accidente en Antioquia, el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, informó que los heridos fueron llevados a los hospitales de Segovia y Remedios. Donde recalcó que están conscientes y estables, las heridas se catalogan como "críticas," por lo que se planea su remisión a centros de mayor complejidad.

El bus escolar quedó "destruido" debido al fuerte impacto de la caída al abismo. En el lugar de la tragedia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Remedios y Segovia, junto con equipos de gestión del riesgo, adelantan las complejas labores de rescate en el fondo del barranco.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la noticia, calificando el día como "muy triste," y confirmó que la red hospitalaria departamental ha sido activada para atender la emergencia. Rendón anunció además que viajaría al hospital de Remedios en los próximos minutos.

Las causas exactas del siniestro aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, se ha conocido que las condiciones de la carretera donde ocurrió el accidente de tránsito son "poco favorables," por lo que se investiga si este factor pudo haber contribuido a la tragedia.

