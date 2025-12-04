Publicidad

¡En video! Así fue el accidente entre un Ferrari y un motociclista en Bogotá; hay un fallecido

¡En video! Así fue el accidente entre un Ferrari y un motociclista en Bogotá; hay un fallecido

Las autoridades se desplazaron hasta el sitio del accidente, donde iniciaron las labores correspondientes para establecer las causas del siniestro vial.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Este jueves 4 de diciembre en la carretera que conecta a La Calera y Sopó, en Cundinamarca, fue escenario de un siniestro, el cual involucró un vehículo de alta gama, un Ferrari 488 de color amarillo y placas JEX-488, y una motocicleta, quien terminó perdiendo la vida tras el impacto.

Se pudo conocer que el impacto entre ambos vehículos fue de tal magnitud que las imágenes del lugar comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, causando conmoción. Tanto es así que el lujoso automóvil deportivo quedó totalmente “hecho trizas” según comentarios de los cibernautas.

Puedes leer: Filtran video de la interceptación policial a los ladrones que le quitaron la vida a Jean Claude

Las fotografías muestran el Ferrari con su frontal devastado, partes de la carrocería esparcidas sobre el asfalto, el costado derecho afectado y el panorámico hecho añicos.

De igual forma, se conoció que el conductor de la motocicleta quedó tendido e inmóvil a un costado de la vía, varios metros más adelante del punto de choque. Donde inicialmente, se especuló que presentaba fracturas en sus extremidades inferiores, esto según información de los reportes iniciales y las imágenes sensibles que circularon.

¿Qué ocurrió con el conductor del Ferrari y el motociclista?

La información entregada por las autoridades fue que el motociclista falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus lesiones, después de haber chocado contra el Ferrari. Al punto que el hombre no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

Sumado a esto, las autoridades manejan una hipótesis donde mencionan que el conductor del vehículo de alta gama pudo haber perdido el control del carro, lo que desencadenó la violenta colisión contra la motocicleta.

Puedes leer: Motociclistas tendrán restricción en varias vías durante Ciclovía Nocturna en Bogotá

Publicidad

Hasta el momento el estado de salud del conductor del Ferrari tampoco ha sido revelado oficialmente, aunque se presume que pudo haber sufrido lesiones a causa de la fuerza del impacto. De igual forma, se conoció que la identidad de ninguna de las personas involucradas ha sido dada a conocer.

Publicidad

Por ahora se desconoce si se registraron más conductores o peatones implicados en este incidente, y será labor de Tránsito analizar las condiciones y causas por las cuales ocurrió esta tragedia. Sumado a esto, las autoridades hacen llamados constantes para preservar la prudencia vial.

Sin embargo, se conoció que este accidente entre el Ferrari y la motocicleta obligó el cierre parcial de esta vía, lo que generó mayor congestión en este corredor. Pese a esto, los vehículos involucrados todavía no fueron removidos, mientras los peritos hacen el respectivo trabajo correspondiente.

