TransMilenio estrena ruta para descongestionar corredor vial Soacha-Bogotá

A partir del próximo martes 9 de diciembre, miles de ciudadanos contarán con una nueva alternativa de movilidad en el sistema TransMilenio, identificada como E48-G48.

Este servicio troncal fue diseñado específicamente para cubrir la alta demanda en el corredor de la Autopista Sur, integrándose con la NQS Central, uno de los ejes más neutrales de la red de transporte.

Puedes leer: Desembolsan platica extra a estudiantes; pasos para reclamar subsidio de transporte escolar



La ruta busca ofrecer viajes más directos y con menos necesidad de transbordos, especialmente en los momentos pico del día.



Recorrido y horario de la ruta E48 de Transmilenio

TransMilenio puso en marcha este nuevo servicio dual para atacar la congestión en los horarios de mayor afluencia. La primera fase, denominada E48, está destinada a facilitar el ingreso de los usuarios desde Soacha hacia Bogotá durante la mañana. Este servicio operará de lunes a viernes, cubriendo la franja horaria crítica de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.



El punto de partida del trayecto es la estación San Mateo. Desde allí, el bus continuará su paso por Terreros – Hospital Cardiovascular y León XIII, estaciones que, según la entidad, registran una alta afluencia debido a su proximidad con zonas residenciales y de actividad económica. El recorrido sigue hacia La Despensa y Bosa.

Una vez en la capital, el servicio hará parada en Sevillana, Venecia, General Santander, y Santa Isabel. Estos puntos son considerados de alta demanda, siendo clave para el acceso a zonas residenciales, industriales y comerciales.

La ruta culminará su recorrido en la estación Ricaurte, antes de finalizar en el CAD (Centro Administrativo Distrital), un punto fundamental de conexión para quienes se dirigen al centro y occidente de la ciudad,,,.

Puedes leer: Proyectan posible alza en la tarifa de TransMilenio para 2026: así quedaría



El Regreso Vespertino: Ruta G48 para la Desconexión

En sentido contrario, y pensando en el retorno a casa, la ruta G48 cubrirá la jornada de la tarde y noche. Este servicio también se ejecutará de lunes a viernes, en un amplio horario que va desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Publicidad

El recorrido de vuelta se inicia en la estación CAD y pasa consecutivamente por Ricaurte y Santa Isabel, continúa por General Santander, Venecia y Sevillana. Posteriormente, se adentra en la zona de Soacha, realizando paradas en Bosa, La Despensa, León XIII, y Terreros – Hospital Cardiovascular.

Finalmente, el trayecto concluye en la estación San Mateo. Esta configuración garantiza una ruta espejo que aborda los desplazamientos de regreso en las horas de la tarde.

Publicidad

Uno de los principales objetivos que persigue la entidad con la implementación de la ruta E48–G48 es contribuir activamente a la descongestión del corredor Soacha–Bogotá, una zona que diariamente soporta altos niveles de ocupación.

El nuevo servicio está diseñado para facilitar el ingreso de miles de usuarios a puntos de alta exigencia como Sevillana, Venecia y General Santander.

Sin embargo, algunos usuarios expresaron su descontento, señalando en redes sociales que el recorrido propuesto cubre estaciones que, en su opinión, "ya cuentan con varios servicios troncales".