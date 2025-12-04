Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
BENEFICIO PARA VIGILANTES
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / TransMilenio estrena ruta para descongestionar corredor vial Soacha-Bogotá

TransMilenio estrena ruta para descongestionar corredor vial Soacha-Bogotá

La ruta buscaría ofrecer viajes más directos y con menos necesidad de transbordos, especialmente en los momentos pico del día.

TransMilenio estrena ruta para descongestionar corredor vial Soacha-Bogotá
TransMilenio estrena ruta para descongestionar corredor vial Soacha-Bogotá
Foto: TransMilenio
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

A partir del próximo martes 9 de diciembre, miles de ciudadanos contarán con una nueva alternativa de movilidad en el sistema TransMilenio, identificada como E48-G48.

Este servicio troncal fue diseñado específicamente para cubrir la alta demanda en el corredor de la Autopista Sur, integrándose con la NQS Central, uno de los ejes más neutrales de la red de transporte.

Puedes leer: Desembolsan platica extra a estudiantes; pasos para reclamar subsidio de transporte escolar

La ruta busca ofrecer viajes más directos y con menos necesidad de transbordos, especialmente en los momentos pico del día.

Recorrido y horario de la ruta E48 de Transmilenio

TransMilenio puso en marcha este nuevo servicio dual para atacar la congestión en los horarios de mayor afluencia. La primera fase, denominada E48, está destinada a facilitar el ingreso de los usuarios desde Soacha hacia Bogotá durante la mañana. Este servicio operará de lunes a viernes, cubriendo la franja horaria crítica de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

El punto de partida del trayecto es la estación San Mateo. Desde allí, el bus continuará su paso por Terreros – Hospital Cardiovascular y León XIII, estaciones que, según la entidad, registran una alta afluencia debido a su proximidad con zonas residenciales y de actividad económica. El recorrido sigue hacia La Despensa y Bosa.

Te puede interesar

  1. Amplían edad para recibir subsidio Colombia Mayor; dan hasta $230.000
    Amplían edad para recibir subsidio Colombia Mayor; dan hasta $230.000
    Foto: Getty Images y Labs.google
    Información de servicio

    Amplían edad para recibir subsidio de Colombia Mayor; dan $230.000

  2. Más de 13.600 jóvenes perderán subsidio de Renta Joven
    Más de 13.600 jóvenes perderán subsidio de Renta Joven
    Foto: Getty Images y Labs.google
    Información de servicio

    Más de 13 mil jóvenes perderán jugoso subsidio; el plazo acaba este sábado

Una vez en la capital, el servicio hará parada en Sevillana, Venecia, General Santander, y Santa Isabel. Estos puntos son considerados de alta demanda, siendo clave para el acceso a zonas residenciales, industriales y comerciales.

La ruta culminará su recorrido en la estación Ricaurte, antes de finalizar en el CAD (Centro Administrativo Distrital), un punto fundamental de conexión para quienes se dirigen al centro y occidente de la ciudad,,,.

Puedes leer: Proyectan posible alza en la tarifa de TransMilenio para 2026: así quedaría

El Regreso Vespertino: Ruta G48 para la Desconexión

En sentido contrario, y pensando en el retorno a casa, la ruta G48 cubrirá la jornada de la tarde y noche. Este servicio también se ejecutará de lunes a viernes, en un amplio horario que va desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Publicidad

El recorrido de vuelta se inicia en la estación CAD y pasa consecutivamente por Ricaurte y Santa Isabel, continúa por General Santander, Venecia y Sevillana. Posteriormente, se adentra en la zona de Soacha, realizando paradas en Bosa, La Despensa, León XIII, y Terreros – Hospital Cardiovascular.

Finalmente, el trayecto concluye en la estación San Mateo. Esta configuración garantiza una ruta espejo que aborda los desplazamientos de regreso en las horas de la tarde.

Te puede interesar

  1. Edificios en Metrópolis serán demolidos por decisión en TransMilenio
    Adiós a reconocido conjunto gomelo de Bogotá por decisión de TransMilenio, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de redes sociales
    Bogotá

    Adiós a reconocido conjunto gomelo de Bogotá por decisión de TransMilenio

  2. Hombre lava pollo en estación de TransMilenio
    Hombre lavando un pollo en TransMilenio
    Foto: captura de pantalla de _el_nesquik_
    Virales

    VIDEO de escena surreal en TransMilenio; hombres lavan pollo crudo en plena estación

Publicidad

Uno de los principales objetivos que persigue la entidad con la implementación de la ruta E48–G48 es contribuir activamente a la descongestión del corredor Soacha–Bogotá, una zona que diariamente soporta altos niveles de ocupación.

El nuevo servicio está diseñado para facilitar el ingreso de miles de usuarios a puntos de alta exigencia como Sevillana, Venecia y General Santander.

Sin embargo, algunos usuarios expresaron su descontento, señalando en redes sociales que el recorrido propuesto cubre estaciones que, en su opinión, "ya cuentan con varios servicios troncales".

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

TransMilenio

Servicio

Bogotá

Noticias Bogotá