Más de 13 mil jóvenes perderán jugoso subsidio; el plazo acaba este sábado

Prosperidad Social lanzó un llamado a miles de jóvenes participantes del programa Renta Joven, pues $5.883 millones de pesos destinados a transferencias monetarias aún no han sido reclamados.

Pese a que la entidad inició la entrega de recursos el pasado 20 de noviembre de 2025, hasta la fecha, 13.697 jóvenes que deben cobrar sus incentivos bajo la modalidad de giro están en riesgo de perder el plazo.

Puedes leer: Beneficios para el Grupo B del Sisbén 2025; subsidios que te dan según puntaje



La entidad fue enfática: los beneficiarios tienen hasta este sábado 29 de noviembre para dirigirse a los puntos autorizados por el Banco Agrario y retirar su apoyo económico.



La falta de cobro es notoria, ya que solo el 44,92% de los participantes de esta modalidad han retirado sus fondos.

De los 24.886 participantes que reciben su transferencia monetaria en el ciclo actual a través de la modalidad giro, un 55,04% aún no ha retirado el dinero que les corresponde.

Los $4.654 millones de pesos que ya se entregaron representan menos de la mitad del total esperado en este tipo de pago. La modalidad de giro está específicamente diseñada para aquellos jóvenes que aún no poseen una cuenta bancaria activa.

¿Cómo reclamar giros pendientes de Renta Joven?

Los participantes que todavía no han cobrado la transferencia deben acercarse a las oficinas del Banco Agrario o a los puntos de retiro autorizados, siguiendo la programación establecida.

Publicidad

Para verificar el lugar y la fecha de la entrega, los jóvenes pueden consultar el enlace oficial del Banco Agrario utilizando su número de identificación.

El incentivo económico que se está entregando en este ciclo es fundamental para la continuidad educativa de los beneficiarios. Para los estudiantes vinculados a instituciones de educación superior (IES), la transferencia corresponde al concepto de matrícula del primer semestre del año.

Publicidad

Puedes leer: Proyectan posible alza en la tarifa de TransMilenio para 2026: así quedaría

Por su parte, los jóvenes inscritos en el SENA están recibiendo el apoyo económico correspondiente a los meses de abril y mayo de 2025.

Prosperidad Social extendió una invitación a los beneficiarios de Renta Joven para que descarguen y utilicen la aplicación Bico del Banco Agrario.

Esta billetera digital, que es completamente gratuita, permite a los titulares recibir y administrar su dinero desde la comodidad de su celular, para garantizar que la transferencia de la próxima entrega se reciba de forma segura y rápida.

Además de la urgencia del ciclo actual, Prosperidad Social ya defició el calendario de cierre anual para el programa Renta Joven.

El ciclo 5, que será el último del año, se desarrollará desde el 17 hasta el 31 de diciembre. Este último desembolso está dirigido a 175.000 estudiantes, para lo cual se destinarán 77.000 millones de pesos.

Publicidad

Para gestionar estas próximas transferencias, la entidad utilizará el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este mecanismo permite que los incentivos, catalogados como Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), se abonen directamente a las cuentas bancarias o depósitos electrónicos previamente validados por Prosperidad Social.

Publicidad

En caso de rechazo, los jóvenes son notificados sobre las causales y la ruta de subsanación, promoviendo la transparencia y eficiencia en la gestión de la inversión.