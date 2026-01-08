¿Cuál es el tope máximo de dinero que puedes tener en Nequi si tu cuenta es de bajo monto?

Las billeteras digitales como Nequi se están convertido en herramientas muy populares en Colombia, con millones de usuarios que las usan para pagar servicios, enviar o recibir dinero y gestionar su presupuesto desde el celular.

Para 2026, la plataforma actualizó el límite de dinero que puedes tener en una cuenta de depósito de bajo monto, un tipo de cuenta con condiciones especiales en cuanto a impuestos y movimientos.

Estas reglas responden a actualizaciones de la Unidad de Valor Tributario (UVT) fijada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que se usa para calcular topes y exenciones legales.



¿Qué es una cuenta de bajo monto y cuál es el tope máximo que puedes tener en Nequi?

Una cuenta de bajo monto es un producto pensado para usuarios que manejan cantidades moderadas de dinero desde la aplicación.



Este tipo de cuenta tiene límites definidos tanto para el saldo que puedes mantener como para el dinero que puedes mover al mes, y además puede ofrecer exenciones del impuesto conocido como 4×1000 (GMF) en ciertos rangos de operación.

Para este año, el límite máximo de dinero que puedes tener en una cuenta de bajo monto en Nequi es de $11'024.727 pesos, lo que equivale a 210,50 UVT (Unidad de Valor Tributario) según el valor de la UVT en 2026.

Una vez alcanzado ese saldo, no podrás recibir más dinero en esa cuenta hasta que bajes de ese límite o actualices tu producto a una cuenta de ahorros.

Además, dentro de ese dinero existe un rango de movimientos exentos del impuesto 4×1000, que permite operar sin pagar ese tributo hasta cierto monto mensual. Para 2026, este tope de exención es de $3'404.000 pesos, lo que permite realizar operaciones básicas sin que se aplique el impuesto.

Si tu saldo en una cuenta de bajo monto supera $11.024.727 pesos, no podrás recibir más dinero ni completar transacciones hasta que la cantidad esté por debajo de ese tope.

En este caso, lo recomendable según expertos en economía es convertir tu cuenta de bajo monto en una cuenta de ahorros dentro de la misma billetera digital, opción que permite montos más altos y mayor flexibilidad para enviar, recibir o retirar fondos.

¿Cómo puedo cambiar mi cuenta de bajo monto a una de ahorros en Nequi?

Al migrar a una cuenta de ahorros, se amplían las posibilidades de uso del dinero y se elimina el tope de depósito mensual básico. Así puedes pasar tu cuenta en la plataforma digital paso a paso:



Asegúrate de tener la app actualizada a la última versión. Entra a la app Nequi y en el inicio, busca y selecciona 'Tu plata' (debajo de tu 'Disponible'). Dentro de 'Tu plata', ve a 'Tus topes'. Elige la opción 'Cambiar a cuenta de ahorros'. Completa la información que te piden:

Escanea tu documento de identidad.

Ingresa tu dirección, ocupación y cómo manejas tu dinero.

ocupación y cómo manejas tu dinero. Confirma tu residencia fiscal (si pagas impuestos en otro país).

(si pagas impuestos en otro país). Responde preguntas sobre tu sector laboral y el origen de tu plata. Lee y acepta los nuevos términos y condiciones para la cuenta de ahorros. Cierra sesión en la aplicación y espera unos 5 minutos. Vuelve a abrir la app, y te llegará un correo confirmando que tu Nequi ya es una cuenta de ahorros.

Además, si marcas la cuenta como exenta del impuesto 4×1000, podrás mover, enviar o retirar hasta $18' 330.900 pesos sin pagar ese gravamen, lo que la convierte en una opción más conveniente si manejas montos más altos de forma regular.

Es importante tener en cuenta que el cambio de una cuenta de bajo monto a una cuenta de ahorros no permite un regreso sencillo al estado anterior, ya que para volver a bajo monto se requiere cerrar la cuenta actual y crear una nueva.

También, al pasar a cuenta de ahorros es posible marcarla como exenta del 4x1000, aunque esta exención solo aplica hasta un tope mensual establecido; si se supera ese límite, el impuesto sí se cobra.

La app facilita revisar estos límites directamente desde la aplicación. Solo ingresa a la sección 'Tu plata', selecciona 'Tus topes' y allí podrás ver cuánta plata has usado en el mes y si ya alcanzaste tus límites actuales.

Entender estos límites es útil para planificar mejor tus finanzas personales y evitar bloqueos en transacciones por haber llegado al tope. Además, te permite decidir si necesitas cambiar tu tipo de cuenta para seguir moviendo dinero sin restricciones ni impuestos adicionales.

