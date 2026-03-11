Pareja descontrolada habría destrozado casa en Bosa luego de meses sin pagar arriendo

Un nuevo caso relacionado con conflictos de arrendamiento causa indignación en el sur de Bogotá. En la localidad de Bosa, una mujer denunció que la pareja a la que le alquiló su vivienda dejó el lugar prácticamente destruido después de varios meses sin pagar el arriendo.

De acuerdo con el relato de la propietaria, el problema comenzó meses después de que los arrendatarios se instalaran en el inmueble.

Pareja destruye una casa en Bosa tras deber varios meses de arriendo

Inicialmente todo parecía marchar bien, pero la situación cambió cuando dejaron de cumplir con los pagos del alquiler, lo que desencadenó una serie de conflictos entre ambas partes.

Según contó la mujer, los inquilinos se mudaron a la casa en Bosa en julio del 2025 y durante los primeros meses pagaron el arriendo con normalidad. Sin embargo, desde noviembre dejaron de cancelar el dinero correspondiente, acumulando una deuda que con el paso del tiempo se volvió insostenible.

La propietaria explicó que la convivencia se deterioró rápidamente cuando empezó a reclamar el pago de la deuda.

De acuerdo con su testimonio a Blu Radio, la pareja no solo se negaba a cancelar el dinero pendiente, sino que también comenzó a tener comportamientos que afectaban la vivienda y a los demás habitantes del lugar.

Entre las situaciones denunciadas, la mujer afirmó que los arrendatarios dejaban las luces encendidas y las llaves de agua abiertas durante largas horas, lo que generaba un gasto excesivo de servicios públicos.

#OjoDeLaNoche | En el sur de Bogotá, una mujer arrendó en junio del año pasado un apartamento a una pareja con un bebé. Pagaron tres meses y luego dejaron de hacerlo. Cuando la propietaria inició el proceso para recuperar el inmueble, los inquilinos retiraron puertas, se llevaron… pic.twitter.com/3l8SR1zTuY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 11, 2026

El conflicto escaló cuando otras personas del sector intentaron intervenir para pedir que se controlara el consumo de agua y energía. Según la denunciante, la reacción de la pareja fue agresiva, lo que aumentó la tensión en el lugar.

La situación llegó a un punto crítico en diciembre, cuando la propietaria inició el proceso para recuperar su casa en Bosa . En medio de ese proceso, aseguró que recibió amenazas contra su vida por parte de los arrendatarios.

La mujer relató que incluso le advirtieron que, si regresaba a la vivienda, podrían atacarla . Ante esta situación, decidió acudir a las autoridades y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Una casa destruida antes de abandonarla

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, cuando los arrendatarios se enteraron de que el proceso de desalojo avanzaba, habrían tomado la decisión de dañar la vivienda antes de abandonarla.

Cuando finalmente pudieron revisar el inmueble, la escena fue desoladora. Varias partes de la casa habían sido vandalizadas y algunos elementos habían desaparecido.

Entre los daños reportados se encuentran vidrios rotos, puertas retiradas y la desaparición de la cocina integral. También se registraron afectaciones importantes en los acabados de los baños y otras zonas del inmueble.

La dueña del lugar asegura que las reparaciones podrían superar los cinco millones de pesos, una cifra que se suma a los meses de arriendo que nunca fueron pagados.

