Paso a paso para pasarte a Colpensiones si estás en un fondo privado; conoce requisitos

Si eres de los que ya empezó a trabajar por tu cuenta o si simplemente sientes que es hora de darle un cambio de aire a sus ahorros para la vejez, llegaste al lugar indicado.

Entrar al Régimen de Prima Media, que es el que maneja Colpensiones, es una movida que miles de colombianos están haciendo; de hecho, solo entre julio de 2024 y enero de 2026, más de 119,000 personas se pasaron al bando público. Aquí te contamos todo para que no te pierdas en el intento.

¿Cómo hacer el traslado a Colpensiones desde un fondo privado?

Si eres trabajador independiente o contratista, lo primero es saber que tienes las puertas abiertas en esta entidad. No importa si es tu primera vez aportando o si ya llevas un recorrido, el proceso es fresco.



Lo más importante es que tengas claro cuánto te toca dar cada mes para que después no te lleves sorpresas.



Para este 2026, el salario mínimo quedó en $1.750.905 pesos. Si eres independiente, tu base de cotización se calcula sobre el 40% de tus ingresos. Hagamos el ejercicio rápido: si ganas el mínimo, su base (el famoso IBC) sería de $700.362.

De ahí, para la pensión, te toca aportar el 16%, que en este ejemplo serían $112.058. Ten en cuenta que esto es solo para el ahorro de vejez; no te olvides que también debes sumar salud y otros aportes si quieres estar totalmente cubierto.

¿Cómo hacer el trámite para unirse a Colpensiones sin salir de casa?

Nada de filas eternas si no quieres. Puede hacer todo el movimiento desde tu sillón favorito entrando a la página web de la entidad. Busca el banner que dice 'Zona transaccional', luego dale clic a 'Portal de Trámites' y finalmente al botón de 'Afiliación y traslado'.

Ahí te va a tocar crear una cuenta nueva; ten a la mano tus datos personales y tu documento de identidad escaneado porque te los van a pedir.

Si eres los que prefiere el trato frente a frente, también puedes ir a cualquiera de los puntos físicos y un asesor te dará la mano con todo el papeleo.

¿Cómo pasarse desde un fondo privado a Colpensiones?

Si ya tiene tus ahorros en fondos como Porvenir, Protección o Colfondos y quiere aterrizar en Colpensiones este 2026, la ley le da luz verde, pero ojo, que hay unas reglas de juego claras. Para que el traslado sea efectivo, debes cumplir con estos tres requisitos fundamentales:

Permanencia mínima: Debes haber estado al menos cinco años en tu fondo privado actual. El reloj de la edad: No puedes estar a menos de 10 años de cumplir la edad de jubilación. Esto significa que las mujeres tienen chance hasta los 46 años y los hombres hasta los 51 años. La doble asesoría: Es obligatorio que recibas la charla tanto en tu fondo actual como en Colpensiones para que tomes la decisión bien informado.

Para formalizar este cambio, el documento clave es el Formulario de Vinculación y Traslado al Régimen de Prima Media.

Este también lo encuentra de forma digital en el portal de trámites, siguiendo la ruta:

