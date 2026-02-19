La movida que pone en alerta a miles de trabajadores por su pensión en Colombia

Un informe del gremio Asofondos, Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, alerta sobre modificaciones recientes que podrían elevar el costo de acceder a una pensión y ampliar el tiempo necesario para cotizar, afectando a muchos trabajadores.

El análisis señala que decisiones del Gobierno y ajustes económicos recientes inciden de forma directa en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), uno de los principales regímenes pensionales del país.

Puedes leer: Colpensiones despeja dudas sobre pagos a pensionados tras el freno al salario mínimo



Entre los factores que están impactando este sistema están el fuerte incremento real del salario mínimo y la modificación de algunos parámetros técnicos utilizados para calcular el capital necesario para financiar una pensión igual al salario mínimo.



Según el informe, en 2026 ese capital exigido para pensionarse con una mesada equivalente a un salario mínimo podría subir hasta cerca de 57 % en comparación con 2025, lo que representa un incremento sustancial en el monto de dinero que los afiliados tendrían que ahorrar antes de jubilarse.

Esto implica que muchos trabajadores tendrían que cotizar más tiempo o ahorrar significativamente más recursos para alcanzar las condiciones para el retiro.

¿Qué está ocurriendo con el sistema de pensiones en Colombia?

El sistema pensional colombiano está regulado por la Ley 100 de 1993, que establece dos regímenes entre los que los cotizantes pueden elegir, el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), manejado por fondos privados.



En el RPM, los aportes de quienes trabajan financian directamente las pensiones de quienes ya están retirados , fijándose requisitos como edad mínima (57 años para mujeres, 62 años para hombres) y un número mínimo de semanas cotizadas para tener derecho a una mesada pensional.

, fijándose requisitos como edad mínima (57 años para mujeres, 62 años para hombres) y un número mínimo de semanas cotizadas para tener derecho a una mesada pensional. En el RAIS, cada afiliado acumula aportes propios que generan rendimientos y van a una cuenta individual, y el monto de la pensión depende del capital reunido por ese cotizante. No se exige un número fijo de semanas, sino el capital mínimo necesario para financiar una pensión equivalente al salario mínimo.

Puedes ver: Así puedes recibir una pensión más alta aunque tu salario no cambie en Colombia

Los trabajadores realizan un aporte mensual equivalente al 16 % del salario, que se distribuye entre el ahorro pensional, la comisión de administración y el seguro previsional. Las pensiones por invalidez y de sobrevivientes también están cubiertas por este seguro.



¿Cómo los ajustes económicos impactan directamente la pensión de los trabajadores?

El aumento real del salario mínimo y la modificación de los parámetros que se utilizan para calcular el capital obligatorio para una pensión mínima elevan los requisitos de ahorro.

Publicidad

De acuerdo con el análisis, si en 2025 se necesitaban alrededor de 350 millones de pesos para financiar una pensión mínima, en 2026 este valor podría llegar a aproximadamente 550 millones de pesos.

Este incremento implica que los afiliados al RAIS podrían requerir cerca de 200 millones de pesos adicionales, lo que afecta tanto el monto de ahorro como el tiempo que se debe cotizar para cumplir las condiciones de jubilación.

Publicidad

La situación de las pensiones en Colombia está en medio de debates por propuestas de reforma y ajustes normativos, lo que genera incertidumbre tanto en los trabajadores activos como en quienes están próximos al retiro.

Organismos y gremios del sector hacen seguimiento constante a estos cambios para medir su impacto en la sostenibilidad del sistema pensional y en los beneficios de los afiliados.