¡Confirmado! Colombia Mayor sube pagos en 2026: revisa las fechas y si eres beneficiario

Si eres parte del programa Colombia Mayor o tienes un familiar que dependa de este beneficio, el 2026 arranca con noticias clave que debes conocer de inmediato para no perder ni un solo peso de tu apoyo económico.

Prosperidad Social ha ratificado que este subsidio mensual continúa siendo una herramienta para que miles de personas cubran sus necesidades básicas, desde la alimentación hasta los servicios públicos.

Puedes leer: Banco Agrario da 500 mil pesos a colombianos que cumplan este requisito



¿Cuánto recibirás por subsidio Colombia Mayor este año?

El monto que llegará a tus manos en 2026 no es igual para todos, ya que depende estrictamente de tu edad. Según la información oficial, las cifras se dividen de la siguiente manera:



Mujeres menores de 60 años y hombres menores de 65 años: El pago mensual se mantiene en $80.000.

El pago mensual se mantiene en Mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más: Se entrega un monto de $230.000 mensuales.

Este ajuste representa un cambio positivo del 187% para quienes superan el umbral de edad establecido, una medida que busca fortalecer la seguridad económica de quienes no gozan de una pensión.

Además, si vives en Bogotá, gracias a un acuerdo especial entre la administración distrital y la nación, podrías recibir un total de $150.000 mensuales gracias al complemento local.



Calendario oficial de Colombia Mayor: primer semestre

Para que te organices con tiempo, ya existe un cronograma definido para los primeros seis ciclos de pago del año. El primer desembolso está programado para iniciar el 27 de febrero de 2026. Aquí tienes las fechas de inicio de cada ciclo:

Ciclo 1: 27 de febrero. Ciclo 2: 25 de marzo. Ciclo 3: 22 de abril. Ciclo 4: 20 de mayo. Ciclo 5: 17 de junio. Ciclo 6: 29 de julio.

Recuerda que una vez inicia el ciclo, cuentas con 10 días hábiles para retirar tu dinero.

Publicidad

Puedes leer: ¿Bajará el precio del corrientazo? El problema que podría generar el freno salario mínimo



¿Cómo y dónde cobrar Colombia Mayor?

La modernización del programa permite que ahora tengas varias opciones para recibir el subsidio. Puedes optar por pagos electrónicos directamente en cuentas bancarias o en aplicaciones como Nequi, DaviPlata o Bancolombia a la Mano.

Si prefieres el retiro físico, puntos como el Banco Agrario, Efecty o SuperGIROS siguen habilitados en todo el país.

Publicidad

Si el beneficiario tiene 90 años o más o presenta dificultades severas de salud, existe la opción de pago a domicilio. Para activarlo, solo debes coordinar con el enlace municipal en tu alcaldía local.

Requisitos para nuevos ingresos de Colombia Mayor 2026

Si aún no estás inscrito, debes cumplir con el perfil de vulnerabilidad económica que exige el Gobierno. Los requisitos fundamentales incluyen ser colombiano, haber residido en el país durante la última década y estar clasificado en los niveles del Sisbén IV dentro de los grupos A, B o C hasta el subgrupo C1.

En cuanto a la edad, puedes aplicar si te faltan tres años para la edad de jubilación: desde los 54 años para mujeres y los 59 años para hombres.

Es fundamental que no descuides tus cobros. Si dejas pasar tres ciclos consecutivos sin retirar el dinero, el sistema podría suspenderte automáticamente.

Asimismo, si tus condiciones económicas cambian, como empezar a recibir una renta o pensión, debes informarlo, ya que son causales de retiro del programa.

Para verificar si estás activo o si tienes pagos pendientes, ingresa al portal oficial de Prosperidad Social (prosperidadsocial.gov.co) y busca la opción "Consulta por Cédula". Allí el sistema te mostrará si tu estado es activo, suspendido o si te encuentras en lista de espera para un nuevo cupo.

Publicidad

Mira también: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"