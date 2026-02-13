Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: SALARIO MÍNIMO EN PAUSA
FRASE DE YEISON JIMÉNEZ
SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Bajará el precio del corrientazo? El problema que podría generar el freno salario mínimo

¿Bajará el precio del corrientazo? El problema que podría generar el freno salario mínimo

Los restaurantes fueron de los primeros sectores en sentir el impacto del salario mínimo, lo que se reflejó en el aumento de los precios de los platos.

Precio del corrientazo con el salario mínimo
¿Bajará el precio del corrientazo? El problema que podría generar el freno salario mínimo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Este 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió de manera parcial el decreto que aumentaba en 23,7 % el salario mínimo para 2026. Con esta decisión, varios sectores comerciales podrían sentir los efectos, especialmente el de los restaurantes populares, como el tradicional corrientazo.

Cabe mencionar que el decreto de aumento fijó el salario mínimo para este año en 1'750.905 pesos que, sumado al subsidio de transporte, queda en dos millones de pesos.

Puedes leer: Tumban decreto del salario mínimo en Colombia; ¿bajarán sueldo a quienes ya lo reciben?

Frente a esto, diferentes sectores del sector privado, sobre todo las pequeñas y medianas aseguraron que el ajuste incrementaría de manera sustancial los costos laborales, un motivo por el cual el Decreto 1469 de 2025 recibió hasta 16 demandas.

Te puede interesar

  1. ¿Bajará el precio del arroz y la leche?
    ¿Bajará el precio del arroz y la leche? Lo que el salario mínimo no puede controlar
    Foto: Labs.google
    Nación

    ¿Bajará precio del arroz, leche y huevos tras suspensión de aumento del salario mínimo?

  2. Gustavo Petro responde a la suspensión del salario mínimo
    Gustavo Petro, presidente de Colombia
    Foto: AFP
    Nación

    Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Cabe destacar que tras la decisión de aumentar el salario para este año en curso, muchos establecimientos ya habían ajustado sus tarifas y en general por el costo operativo, ante esto, se ve poco probable que estos restaurantes tomen la decisión de bajar los precios.

¿Cuánto subió el corrientazo por el salario mínimo?

Una vez se confirmó el valor del salario mínimo para el año 2026, en enero el precio promedio del corrientazo alcanzó los $17.542, lo que representó un incremento anual de $1.871 frente al mismo periodo de 2025. Siendo un aumento de 10,7 % para un plato que siempre fue un alivio para los trabajadores.

Puedes leer: Tumban salario mínimo en Colombia; razones del Consejo de Estado para pedir nuevo decreto

Tanto es así que el aumento se basó en el costo promedio de ingredientes claves como arroz, carne de res, plátano, frijoles y ensalada, entre otros productos que hacen parte de estos platos.

Publicidad

Por lo cual, este crecimiento también se debió a que uno de los factores que también influyen son los cambios presentados en la reforma laboral, dado a los recargos por trabajo nocturno y dominicales, al punto que varios lugares decidieron aumentar los precios desde finales del 2025.

Te puede interesar

  1. Vacantes de empleo en Bogotá por parte del Distrito
    Vacantes en Bogotá
    Foto: imagen de referencia generada por ImsgeFX
    Información de servicio

    Bogotá abre 913 vacantes de empleo formal: salarios de hasta cuatro mínimos

  2. Salario mínimo entra en debate judicial
    Salario mínimo entra en debate judicial
    /Foto: AFP/ IA
    Economía

    Salario mínimo entra en debate judicial, ¿qué tan viable es que lo tumben?

Publicidad

El deber ser sería que en el caso de frenar el incremento, bajen los precios. Sin embargo, este fenómeno del salario mínimo deja una situación difícil de revertir, dado que una vez los precios suben, rara vez regresan a su nivel anterior.

Situación a que se debe a que los empresarios deben cubrir varios aspectos además del salario, como es el tema de arriendos, servicios públicos, materias primas y transporte, todos afectados por la inflación reciente, la cual estuvo por el 5.10%.

Mira también: Decreto de aumento de salario mínimo queda suspendido

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

salario mínimo

Colombia

Leyes en Colombia