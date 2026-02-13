¿Bajará el precio del corrientazo? El problema que podría generar el freno salario mínimo

Este 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió de manera parcial el decreto que aumentaba en 23,7 % el salario mínimo para 2026. Con esta decisión, varios sectores comerciales podrían sentir los efectos, especialmente el de los restaurantes populares, como el tradicional corrientazo.

Cabe mencionar que el decreto de aumento fijó el salario mínimo para este año en 1'750.905 pesos que, sumado al subsidio de transporte, queda en dos millones de pesos.

Frente a esto, diferentes sectores del sector privado, sobre todo las pequeñas y medianas aseguraron que el ajuste incrementaría de manera sustancial los costos laborales, un motivo por el cual el Decreto 1469 de 2025 recibió hasta 16 demandas.



Cabe destacar que tras la decisión de aumentar el salario para este año en curso, muchos establecimientos ya habían ajustado sus tarifas y en general por el costo operativo, ante esto, se ve poco probable que estos restaurantes tomen la decisión de bajar los precios.



¿Cuánto subió el corrientazo por el salario mínimo?

Una vez se confirmó el valor del salario mínimo para el año 2026, en enero el precio promedio del corrientazo alcanzó los $17.542, lo que representó un incremento anual de $1.871 frente al mismo periodo de 2025. Siendo un aumento de 10,7 % para un plato que siempre fue un alivio para los trabajadores.

Tanto es así que el aumento se basó en el costo promedio de ingredientes claves como arroz, carne de res, plátano, frijoles y ensalada, entre otros productos que hacen parte de estos platos.

Por lo cual, este crecimiento también se debió a que uno de los factores que también influyen son los cambios presentados en la reforma laboral, dado a los recargos por trabajo nocturno y dominicales, al punto que varios lugares decidieron aumentar los precios desde finales del 2025.

El deber ser sería que en el caso de frenar el incremento, bajen los precios. Sin embargo, este fenómeno del salario mínimo deja una situación difícil de revertir, dado que una vez los precios suben, rara vez regresan a su nivel anterior.

Situación a que se debe a que los empresarios deben cubrir varios aspectos además del salario, como es el tema de arriendos, servicios públicos, materias primas y transporte, todos afectados por la inflación reciente, la cual estuvo por el 5.10%.

