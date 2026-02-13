¿Bajará precio del arroz, leche y huevos tras suspensión de aumento del salario mínimo?

A todos nos encantaría que, si el costo de vida se ajusta, el mercado de la semana nos saliera mucho más económico. Con la reciente noticia de que el Consejo de Estado suspendió el aumento del salario mínimo, muchos se ilusionaron pensando que la canasta familiar también bajaría.

Sin embargo, la realidad jurídica en Colombia tiene un matiz que tú debes conocer para que no te echen cuentos. En El Klub de La Kalle, el abogado Juan Pablo López aclaró este punto clave.

Aquí podrás escuchar lo que el abogado en entrevista para El Klub de La Kalle:



A diferencia de los peajes o la vivienda VIS, que están amarrados por ley al salario, el precio de la comida funciona bajo otra lógica.

Puedes leer: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

En nuestro país, como explica el abogado López, “Hay una libertad absoluta por parte de quien provee esos bienes o servicios para que coloquen el precio que mejor les parezca en este caso la canasta familiar”.

Publicidad

Esto quiere decir que, aunque a un empresario le salga más barato pagar la nómina porque el salario mínimo bajó, nadie lo puede obligar por ley a bajarte el precio de los huevos o la carne.

Tú tienes que entender que, aunque la lógica filosófica te diga que si bajan los ingresos deberían bajar los productos, la ley no funciona así. López es muy directo en La Kalle:

Publicidad

“La Superintendencia no puede venir a investigar no puede sancionar tanto por aumentos o por disminuciones de precios en ocasión de la caída de este salario mínimo”.

En Colombia no hay un control de precios estatal para estos productos, por lo que todo queda en manos de la autonomía privada de los empresarios.

Entonces, ¿de qué depende que baje el mercado? Básicamente, de que los empresarios decidan pasar ese ahorro en costos de operación a los consumidores. El abogado lo resume como un acto de fe en el sector privado:

“Es confiar en el sector privado de que en caso de una disminución de precios pues casi que se van a tocar eh pues con la mano el bolsillo”. No es algo que el Gobierno pueda ordenar con un decreto, a diferencia de los otros rubros que sí están vinculados legalmente.