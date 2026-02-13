Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

La suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 desató una nueva polémica política en el país. El pronunciamiento del alto tribunal se conoció en las últimas horas y generó reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien publicó un mensaje con fuerte carga simbólica tras la decisión judicial.

La medida fue adoptada por el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno nacional mediante el cual se había fijado el incremento del salario mínimo para este año. La decisión no implica una anulación definitiva, pero sí ordena revisar el procedimiento y expedir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el caso de fondo.

Gustavo Petro se pronuncia tras la suspensión del salario mínimo en Colombia

El tribunal consideró necesario frenar temporalmente la aplicación del aumento mientras analiza si se cumplieron todos los requisitos legales en su expedición. La suspensión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la política salarial del Gobierno, uno de los temas más sensibles en materia económica y social.



Tras conocerse la determinación, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X. Aunque no mencionó directamente al alto tribunal ni al decreto suspendido, su mensaje fue interpretado como una reacción al fallo.



“Ay de Dios del que se atreva a elegir su propio verdugo. Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social. Es la hora de los pueblos. Se elige al verdugo si se vende el voto”, escribió el mandatario.

El mensaje generó múltiples interpretaciones y reacciones en el escenario político. Sectores afines al Gobierno señalaron que el presidente hace referencia a lo que considera obstáculos institucionales frente a sus reformas sociales. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el tono del pronunciamiento y defendieron la autonomía de las decisiones judiciales.

La suspensión del decreto del salario mínimo se da en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y algunos sectores del poder judicial. El aumento del salario mínimo es una de las decisiones económicas más relevantes cada año, pues impacta directamente a millones de trabajadores formales, así como a múltiples contratos y obligaciones atadas a esta cifra.

Mientras el Consejo de Estado estudia el fondo del asunto, el Gobierno deberá emitir un nuevo decreto que cumpla con los parámetros exigidos por la ley. Este trámite será clave para garantizar seguridad jurídica y evitar incertidumbre en empleadores y trabajadores.

El debate ahora se centra no solo en el monto del salario mínimo, sino en el procedimiento utilizado para fijarlo. La controversia promete mantenerse en la agenda pública, especialmente en medio del ambiente preelectoral y de las discusiones sobre el rumbo económico del país.

Por ahora, el país queda a la espera de la nueva decisión administrativa y del fallo definitivo que determine si el decreto original se ajustó o no a la normativa vigente.

