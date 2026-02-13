Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: SALARIO MÍNIMO EN PAUSA
FRASE DE YEISON JIMÉNEZ
SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

El presidente reaccionó con un mensaje contundente luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026.

Gustavo Petro responde a la suspensión del salario mínimo
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

La suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 desató una nueva polémica política en el país. El pronunciamiento del alto tribunal se conoció en las últimas horas y generó reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien publicó un mensaje con fuerte carga simbólica tras la decisión judicial.

La medida fue adoptada por el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno nacional mediante el cual se había fijado el incremento del salario mínimo para este año. La decisión no implica una anulación definitiva, pero sí ordena revisar el procedimiento y expedir un nuevo decreto transitorio mientras se estudia el caso de fondo.

Puedes leer: Salario mínimo en Colombia podría bajar; Consejo de Estado suspende y pide nuevo decreto

Gustavo Petro se pronuncia tras la suspensión del salario mínimo en Colombia

El tribunal consideró necesario frenar temporalmente la aplicación del aumento mientras analiza si se cumplieron todos los requisitos legales en su expedición. La suspensión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la política salarial del Gobierno, uno de los temas más sensibles en materia económica y social.

Tras conocerse la determinación, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X. Aunque no mencionó directamente al alto tribunal ni al decreto suspendido, su mensaje fue interpretado como una reacción al fallo.

Te puede interesar

  1. Video muestra momentos de Petro y Trump
    Aparece video con momentos inéditos de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro
    Foto: imagen tomada de Presidencia
    Internacional

    Aparece video con momentos inéditos de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro

  2. Mhoni Vidente habla de Petro
    Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

“Ay de Dios del que se atreva a elegir su propio verdugo. Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social. Es la hora de los pueblos. Se elige al verdugo si se vende el voto”, escribió el mandatario.

El mensaje generó múltiples interpretaciones y reacciones en el escenario político. Sectores afines al Gobierno señalaron que el presidente hace referencia a lo que considera obstáculos institucionales frente a sus reformas sociales. Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el tono del pronunciamiento y defendieron la autonomía de las decisiones judiciales.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Donald Trump y Gustavo Petro: Lista Clinton
    ¿Donal Trump puede retirar a Petro de la lista Clinton?
    Foto: AFP, fotomontaje La Kalle
    Internacional

    ¿Puede Donald Trump retirar a Gustavo Petro de la Lista Clinton según la ley de E.E.U.U?

  2. Alias Pipe Tuluá fue extraditado antes de la reunión Petro y Trump
    Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida

Publicidad

La suspensión del decreto del salario mínimo se da en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y algunos sectores del poder judicial. El aumento del salario mínimo es una de las decisiones económicas más relevantes cada año, pues impacta directamente a millones de trabajadores formales, así como a múltiples contratos y obligaciones atadas a esta cifra.

Puedes leer: Petro afirma que intentaron comprometerlo con sustancias; señala al general Edwin Urrego

Mientras el Consejo de Estado estudia el fondo del asunto, el Gobierno deberá emitir un nuevo decreto que cumpla con los parámetros exigidos por la ley. Este trámite será clave para garantizar seguridad jurídica y evitar incertidumbre en empleadores y trabajadores.

El debate ahora se centra no solo en el monto del salario mínimo, sino en el procedimiento utilizado para fijarlo. La controversia promete mantenerse en la agenda pública, especialmente en medio del ambiente preelectoral y de las discusiones sobre el rumbo económico del país.

Por ahora, el país queda a la espera de la nueva decisión administrativa y del fallo definitivo que determine si el decreto original se ajustó o no a la normativa vigente.

Mira también: Decreto de aumento de salario mínimo queda suspendido

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

salario mínimo

Colombia

Gobierno Nacional

Leyes en Colombia