Petro afirma que intentaron comprometerlo con sustancias; señala al general Edwin Urrego

Una declaración del presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros el 10 de febrero de 2026, generó controversia y abrió un nuevo frente de debate político. El mandatario aseguró que existió un intento de afectar una reunión diplomática en el exterior mediante un presunto montaje relacionado con su esquema de seguridad.

Según explicó Petro, un oficial de la Policía Nacional pretendía colocar sustancias y sus derivados en el vehículo en el que se movilizaba antes de un viaje a Estados Unidos. De acuerdo con sus palabras, la intención era perjudicar un encuentro que tenía previsto con el entonces candidato presidencial Donald Trump.

Puedes leer: El lujoso vestido colombiano que Petro regaló a Melania Trump, ¿cuánto costó?



Gustavo Petro denuncia intento de incriminarlo con sustancias en su carro

El señalamiento se conoció en medio de una intervención pública realizada en Montería, donde el jefe de Estado indicó que la situación formaba parte de un plan para dañar su imagen en el exterior. Petro sostuvo que, tras enterarse de lo ocurrido, tomó decisiones internas relacionadas con oficiales vinculados a su esquema de seguridad.



"Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro". Afirmó Petro.



Entre los mencionados figura el general Edwin Urrego, alto oficial con trayectoria en la institución. Frente a las acusaciones, el uniformado negó cualquier participación en un hecho de ese tipo y calificó la versión como infundada.

En declaraciones entregadas a medios de comunicación, aseguró que nunca tuvo acceso al vehículo presidencial ni intervino en acciones relacionadas con la supuesta colocación de sustancias.

Publicidad

Palabras del general Edwin Urrego ante las acusaciones de Gustavo Petro

El general también manifestó disposición para someterse a pruebas institucionales que permitan esclarecer lo ocurrido. Insistió en que su carrera dentro de la Policía se desarrolló en áreas como inteligencia y seguridad, que los señalamientos afectan su nombre y trayectoria."Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido".

Publicidad

Entrevista completa:

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

Por su parte, desde la Policía Nacional se indicó que el caso se encuentra en revisión interna. La institución señaló que se adelantan verificaciones para establecer con claridad lo sucedido y evitar conclusiones anticipadas. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme la materialización de un intento de incriminación.

La situación continúa bajo análisis y no se conocen decisiones disciplinarias definitivas. Tanto la Presidencia como la Policía mantienen abiertas las indagaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos mencionados en el consejo de ministros.

Mira también: Aparece video con momentos inéditos de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro