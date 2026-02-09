Gustavo Petro se sumó a la tendencia de caricaturas con ChatGPT; dejó ver el resultado

La tendencia viral consiste en solicitar a modelos de lenguaje avanzado como ChatGPT la creación de retratos que sinteticen la vida laboral y los intereses personales y el mandatario colombiano fue uno de sus protagonistas.

El pasado 8 de febrero, Petro compartió una pieza gráfica que no solo sigue una moda estética, sino que funciona como un manifiesto visual de su proyecto político.

En la ilustración, se observa a un Petro digital luciendo un atuendo que combina un saco azul oscuro con un suéter rojo.



En su mano derecha sostiene un lápiz, objeto que se ha vuelto icónico en sus intervenciones públicas, mientras que en la izquierda porta folios que exhiben claramente las leyendas “Reformas sociales” y “Transición energética”.

Estos elementos no son fortuitos; representan los ejes centrales que han definido su administración y su discurso ante la nación.

La composición visual va mucho más allá de un simple avatar animado. El fondo de la imagen está cargado de una densidad simbólica que busca conectar con diversos sectores del país.

A la derecha del mandatario, se erigen aerogeneradores y paneles solares, una alusión directa a la apuesta del Gobierno por las energías renovables. En contraste, el lado izquierdo presenta la imponente cabeza de un jaguar, animal que encarna la biodiversidad del Amazonas y la soberanía del territorio nacional.

Este último detalle cobra especial relevancia tras las tensiones diplomáticas vividas con el expresidente Donald Trump a principios de 2026.

La pluralidad de Colombia también está representada a través de un círculo de rostros que rodean la figura central. En este collage humano se distinguen sombreros tradicionales indígenas y cascos de seguridad amarillos, simbolizando la unión entre la fuerza trabajadora, el campesinado y los líderes sociales.

Además, Petro incorporó un bastón ornamentado con detalles verdes, un elemento que en las culturas ancestrales denota autoridad y liderazgo espiritual.

Al publicar esta imagen, el presidente reforzó su mensaje con una declaración contundente:

“Hemos trabajado para que Colombia cuente con transformaciones significativas que mejoran la vida de los colombianos y colombianas”.

¿Crear imágenes con IA es seguro?

A pesar del entusiasmo que generan estas caricaturas, la tendencia ha encendido las alarmas entre expertos en ciberseguridad.

El proceso para obtener estas imágenes generalmente implica cargar un retrato fotográfico real en la aplicación para que los algoritmos procesen los rasgos físicos y el contexto del usuario.

Analistas advierten que esta exposición voluntaria de datos biométricos y detalles de la vida privada podría facilitar delitos como la suplantación de identidad, el acoso digital y ataques informáticos.

Para los ciudadanos que deseen unirse a esta corriente, los especialistas sugieren seguir recomendaciones estrictas: eliminar los metadatos de las fotografías antes de subirlas, evitar el uso de imágenes con contenido sensible, limitar la información personal proporcionada a la IA y, fundamentalmente, revisar las políticas de privacidad de las plataformas antes de aceptar sus términos.

