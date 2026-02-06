Aparece video con momentos inéditos de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro

Este martes 3 de febrero se llevó a cabo la reunión entre el presidente de Colombia y su igual de Estados Unidos, Trump en el despacho oval, en la cual se hablaron de varios temas entre la relación de los dos países. Sin embargo, se conoció en las últimas horas un video inédito de la aparición de Petro en la residencia de Estados Unidos.

Se conoció por parte del fotógrafo de Presidencia, Juan Diego Cano, quien fue el encargado de registrar el momento de la llegada, la reunión y varios aspectos de la llegada del mandatario nacional, tanto es así que publicó un video en su cuenta de Instagram sobre el momento.

Inicialmente, se puede ver al mandatario nacional llegando a la Casa Blanca, donde fue recibido por Monica Crowley, quien es la jefa de protocolo, quien estrecha la mano del presidente y lo invita a seguir, donde este fue llevado a las diferentes partes del Salón de la Fama de la Casa Blanca.



¿Qué es lo que se muestra en el video de Petro en la Casa Blanca?

Por otro lado, se conoció que durante el video recoge los momentos inéditos del paso de Petro dentro de la casa presidencial, al punto que muestra a Trump sorprendido por la llegada de los invitados y este llega desde un lado del pasillo del Salón de la Fama de la Presidencia.

Luego se puede ver como estos ya se encuentran en la Oficina Oval, donde el fotógrafo muestra a los asistentes de la reunión y a los que no estaban con él. Además de un momento donde se encuentran discutiendo.

Cabe destacar que una vez terminó la reunión entre Petro y Trump ambos mandatarios calificaron la reunión de positiva. “La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar”, declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.

Por otro lado, el mandatario nacional compartió un regaló que le dio Trump, “Gustavo: Un gran honor. Yo amo Colombia”. El presidente colombiano también mostró otra imagen de un libro que recibió como obsequio, una copia de Trump: The Art of the Deal, firmada por Trump con el mensaje “You are great”.

Así mismo, una gorra que tenía el lema de “Make America Great Again”. Según relató el mandatario colombiano en una entrevista con Caracol Radio, decidió escribirle una letra “S” a la palabra América para transformarla en “Américas”.

De igual forma, se conoció que Trump aceptó ser mediador en la disputa arancelaria entre Colombia y Estados Unidos, esto para evitar complicaciones futuras.

