La Kalle  / Casa Blanca

Casa Blanca

  • Sabrina Carpenter, cantante y compositora estadonidense
    Sabrina Carpenter se pronuncia sobre polémico video de la Casa Blanca
    Farándula

    Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

    La artista sorprendió con su reacción tras descubrir que su canción había sido utilizada en un video que promueve redadas migratorias. Su mensaje encendió la polémica.

  • 22650_Melania Trump // FOTO: AFP
    “Se quedó sin ropa”: critican a Melania Trump por usar el mismo blazer
    Melania Trump // FOTO: AFP
    Farándula

    “Se quedó sin ropa”: critican a Melania Trump por usar el mismo blazer

    La esposa de Donald Trump ha usado el mismo en tres ocasiones y ha generado polémica.

  • 22638_Washington referencia // FOTO: AFP
    Muere por COVID-19 mayordomo que estuvo en la Casa Blanca durante el mandado de 11 presidentes
    Washington referencia // FOTO: AFP
    Noticias

    Muere por COVID-19 mayordomo que estuvo en la Casa Blanca durante el mandado de 11 presidentes

    La muerte de Jerman provocó el lamento de varias familias de presidentes, como los Obama, los Bush y los Clinton.

  • 6676_La Kalle. Decoración navideña de la Casa Blanca / Foto: AFP
    La Kalle. Decoración navideña de la Casa Blanca / Foto: AFP
    Virales

    ¿Muy EXTRAVAGANTE? Critican forma como Melania decoró la Casa Blanca para Navidad

    Algunos dicen que parece más ambientación para Halloween que para la época decembrina.

