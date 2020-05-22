La Kalle Casa Blanca
Casa Blanca
-
Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje
La artista sorprendió con su reacción tras descubrir que su canción había sido utilizada en un video que promueve redadas migratorias. Su mensaje encendió la polémica.
-
“Se quedó sin ropa”: critican a Melania Trump por usar el mismo blazer
La esposa de Donald Trump ha usado el mismo en tres ocasiones y ha generado polémica.
-
Muere por COVID-19 mayordomo que estuvo en la Casa Blanca durante el mandado de 11 presidentes
La muerte de Jerman provocó el lamento de varias familias de presidentes, como los Obama, los Bush y los Clinton.
-
¿Muy EXTRAVAGANTE? Critican forma como Melania decoró la Casa Blanca para Navidad
Algunos dicen que parece más ambientación para Halloween que para la época decembrina.