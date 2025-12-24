Hija relata cómo su pareja le quita la vida a su mamá tras una discusión

Un hecho ocurrido en una zona rural de Sumapaz generó profunda conmoción luego de que una mujer identificada como Angela Velázquez relatara que su pareja le habría quitado la vida a su madre Emilia Campos tras una fuerte discusión.

El caso, que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades, causó impacto entre los habitantes del sector y en redes sociales, donde se expresa solidaridad con la familia afectada.

Mujer pierde la vida a manos de su yerno en Bogotá

Según el relato de Ángela, había iniciado una relación sentimental con un hombre que, desde el inicio, generó desconfianza entre sus familiares debido a su temperamento y comportamientos que consideraban preocupantes.



A pesar de la oposición de algunos integrantes de la familia, la relación continuó y con el paso del tiempo, la joven relató que se fueron presentando situaciones de tensión y conflictos con frecuencai dentro del entorno familiar.



Los hechos que desencadenaron el evento ocurrieron el 7 de julio de 2023. Según la hija, durante gran parte del día la jornada se desarrolló sin particular alteración, e incluso madre e hija mantuvieron una conversación telefónica en la que Angela compartió información reciente sobre el pasado del hombre con quien tenía vínculo afectivo.

Posteriormente, ese mismo día, el hombre se presentó en la vivienda de la mujer con el argumento de que iba a recoger unos medicamentos.

La hija indicó que ambos su mamá y su pareja consumieron bebidas alcohólicas antes de que se generara una discusión a las afueras de una vivienda cercana. Fue en ese momento cuando, según el testimonio, se produjo una agresión con un objeto cortopunzante. La madre intentó protegerse durante el altercado, pero sufrió múltiples heridas.

Tras el ataque, Emilia Campos fue trasladada con urgencia a un centro médico en la ciudad de Bogotá, donde permaneció hospitalizada bajo atención especializada durante varias semanas. Su estado de salud se mantuvo delicado y sus familiares acompañaron ese proceso clínico mientras permanecía internada. Finalmente, debido a la gravedad de las lesiones, la mujer dejó de estar con vida.

En el relato de Ángela, también se señala que la presunta lesión que recibió el hombre, aunque de menor grado, requirió que él permaneciera hospitalizado por varios días; posteriormente, aseguró que quedó en libertad, lo que generó preocupación en la familia de la víctima, que considera que la resolución de la situación judicial debería avanzar con mayor rapidez.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el caso sigue en etapa de recolección de pruebas y que las diligencias propias del proceso investigativo continúan en curso. Desde la entidad se señala que estos procedimientos deben realizarse respetando el debido proceso y sin prejuzgar las responsabilidades hasta que se establezcan de manera clara.

