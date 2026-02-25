Inesperado documento que le hizo firmar Jenny López a Jhonny Rivera antes de ir al altar

La cantante Jenny López reveló que firmó un documento con Jhonny Rivera antes de casarse, dejando claro que tomaron decisiones legales previas a su unión.

Una confesión que surgió luego de que le preguntaran directamente si su matrimonio tenía relación con temas económicos o con la protección del patrimonio de cada uno.

La pareja celebró su boda el pasado 22 de febrero de 2026 en Arabia, corregimiento de Pereira. Desde que hicieron pública su relación, distintos temas alrededor de su vida personal han sido motivo de conversación, entre ellos la diferencia de edad. En esta ocasión, la pregunta fue puntual: si al casarse ella tendría derecho a los bienes del cantante.



Jenny López habla del documento que firmó antes de casarse con Jhonny Rivera

Un usuario en redes sociales preguntó: “¿si no tuviera fama y dinero lo hubiera elegido igual?”.Frente a ese cuestionamiento, Jenny López respondió de manera clara. “Yo fui la que pidió las capitulaciones”, escribió.

Con esa frase explicó que antes de llegar al altar decidió firmar un acuerdo donde quedaron establecidos los temas relacionados con el patrimonio.

“Si. Es un hombre increible (Jhonny Rivera) con valores y virtudes que el dinero no compre y te cuento … firmé capitulaciones. Eso quiere decir que si un día no estamos juntos no me corresponde ABSOLUTAMENTE NADA de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Y un detalle importante, fuy yo quien pidió firmarlas”. Afirmó.

La artista también señaló que en ese documento quedó definido que no tendría derecho a bienes en caso de que el matrimonio llegara a terminar. De esa forma, explicó que todo quedó acordado previamente y por decisión propia.

Adiconal a esto, con ese comentario dio a conocer que su intención con esta decisión fue dejar claro que su vínculo con Rivera no está motivado por intereses económicos. Esa explicación llegó luego de críticas y especulaciones que circularon en plataformas digitales desde que se hizo pública la relación y posteriormente, la boda.

¿Qué son las capitulaciones?

Ahora bien, las capitulaciones son un documento que algunas parejas firman antes del matrimonio para dejar por escrito cómo se manejarán los bienes. En palabras sencillas, sirve para definir qué pertenece a cada persona y qué pasaría en caso de una separación.

En este caso, según lo expresado por la cantante, el acuerdo dejó claro que no existiría participación sobre el patrimonio del intérprete de música popular.

La revelación se dio a través de una dinámica de preguntas en redes sociales, donde Jenny decidió contestar de forma directa. En su mensaje reiteró que fue una decisión tomada por ella y que todo quedó firmado antes de la boda.

El matrimonio entre ambos artistas se realizó en una ceremonia privada con familiares y personas cercanas. Tras la boda, continúan con sus compromisos profesionales y presentaciones musicales.

Aunque la pareja aún no ha iniciado oficialmente su luna de miel, dado que tienen compromisos profesionales y agendas de trabajo, López aprovechó la oportunidad para aclarar cualquier duda que surgiera sobre el tema, especialmente después de los comentarios que cuestionaban sus motivos al casarse con el cantante.

