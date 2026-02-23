Este 22 de febrero se realizó el matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López. La ceremonia, que tuvo lugar en una íntima capilla en la ciudad de Pereira, no solo atrajo a las personas más cercanas del círculo de los artistas. Sin embargo, se conoció que su expareja sentimental y madre de su hijo, Luz Mery Galeano, asistió a esta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de Andy Rivera compartió con sus seguidores que no solo fue una de las invitadas de honor, sino que estuvo presente tanto en la ceremonia religiosa como en la posterior recepción.

Puedes leer: Jenny López compartió emotivas palabras tras su boda con Jhonny Rivera: ¿lo hizo llorar?



Luz Mery Galeano aprovechó el espacio en sus historias de Instagram para mostrar detalles de su asistencia, destacando que para la ocasión eligió un vestido de color rojo. Sin embargo, el momento que más conmovió a los internautas fue cuando grabó y los puso como: "Hermosos".



Debido a este gesto se conoció que Luz Mery Galeano se confirmó que mantiene una buena relación tanto con el intérprete de 'Alguien me gusta' como con su ahora esposa, la joven cantante Jenny López.

En diversas ocasiones, el trío ha protagonizado vídeos para redes sociales donde dejan claro que no existen celos ni rencores, priorizando siempre un vínculo basado en la armonía.

Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante Foto: imagen tomada de @luzmerygaleano

Publicidad

¿Cómo es la relación de Jhonny Rivera con Luz Mery Galeano?

Por otro lado, se conoció que Luz Mery Galeano quien actualmente sostiene una relación con Jorge Arias, el tour mánager de Andy Rivera. Es común ver a los cuatro compartiendo espacios, viajes y eventos familiares, demostrando que han logrado construir un entorno sano donde el bienestar de su hijo, Andy Rivera, es la máxima prioridad.

Puedes leer: Jhonny Rivera vende sus motos tras oscuro y repetitivo sueño; involucra la vida de su novia

Publicidad

Durante la fiesta, se vivió un momento sumamente especial cuando Andy Rivera tomó el micrófono para cantarles a Jhonny Rivera y a Jenny López. Fue bajo la voz de su propio hijo que la pareja realizó su primer baile como marido y mujer, un acto que selló con broche de oro una jornada cargada de emociones y unidad.

Por otro lado, durante la ceremonia Jenny López aprovechó la ocasión para referirse a la diferencia de edad con su pareja; manifestando que este aspecto no le llama la atención y entendió que fue él la persona que le enseñó a amar.

Cabe destacar que una vez se dio esta ceremonia, la pareja tiene la mirada puesta en un tour internacional de lujo. Su luna de miel incluirá destinos exóticos como las Islas Maldivas, un safari en Kenia, los paisajes de Capadocia en Turquía y los rascacielos de Dubái, dando inicio así a su nueva vida como esposos.