Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
BODA DE JHONNY RIVERA
BANCOLOMBIA CAÍDO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante

Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante

Luz Mery Galeano se pronunció en redes el día de la boda y compartió un mensaje sobre el matrimonio de su expareja y su esposa.

Luz Mery Galeano se refiere a la boda de Jhonny Rivera
Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Este 22 de febrero se realizó el matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López. La ceremonia, que tuvo lugar en una íntima capilla en la ciudad de Pereira, no solo atrajo a las personas más cercanas del círculo de los artistas. Sin embargo, se conoció que su expareja sentimental y madre de su hijo, Luz Mery Galeano, asistió a esta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de Andy Rivera compartió con sus seguidores que no solo fue una de las invitadas de honor, sino que estuvo presente tanto en la ceremonia religiosa como en la posterior recepción.

Puedes leer: Jenny López compartió emotivas palabras tras su boda con Jhonny Rivera: ¿lo hizo llorar?

Luz Mery Galeano aprovechó el espacio en sus historias de Instagram para mostrar detalles de su asistencia, destacando que para la ocasión eligió un vestido de color rojo. Sin embargo, el momento que más conmovió a los internautas fue cuando grabó y los puso como: "Hermosos".

Te puede interesar

  1. Jhonny Rivera se casa hoy con Jenny López
    Jhonny Rivera se casa hoy con Jenny López
    /Foto: Instagram Jenny López
    Farándula

    Jhonny Rivera, aparece horas antes de su matrimonio con Jenny López: "Hoy me caso"

  2. Diferencia de edad entre Jenny López y el cantante
    ¿Jhonny Rivera se casó a los 80 años? Diferencia de edad entre Jenny López y el cantante
    Foto: Redes de Jenny López
    Farándula

    ¿Jhonny Rivera se casó a los 80 años? Diferencia de edad entre Jenny López y el cantante

Debido a este gesto se conoció que Luz Mery Galeano se confirmó que mantiene una buena relación tanto con el intérprete de 'Alguien me gusta' como con su ahora esposa, la joven cantante Jenny López.

En diversas ocasiones, el trío ha protagonizado vídeos para redes sociales donde dejan claro que no existen celos ni rencores, priorizando siempre un vínculo basado en la armonía.

Mensaje de Luz Mery Galeano
Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante
Foto: imagen tomada de @luzmerygaleano

Publicidad

¿Cómo es la relación de Jhonny Rivera con Luz Mery Galeano?

Por otro lado, se conoció que Luz Mery Galeano quien actualmente sostiene una relación con Jorge Arias, el tour mánager de Andy Rivera. Es común ver a los cuatro compartiendo espacios, viajes y eventos familiares, demostrando que han logrado construir un entorno sano donde el bienestar de su hijo, Andy Rivera, es la máxima prioridad.

Puedes leer: Jhonny Rivera vende sus motos tras oscuro y repetitivo sueño; involucra la vida de su novia

Publicidad

Durante la fiesta, se vivió un momento sumamente especial cuando Andy Rivera tomó el micrófono para cantarles a Jhonny Rivera y a Jenny López. Fue bajo la voz de su propio hijo que la pareja realizó su primer baile como marido y mujer, un acto que selló con broche de oro una jornada cargada de emociones y unidad.

Te puede interesar

  1. Jhonny Rivera anuncia su sold out
    Jhonny Rivera reaparece con la voz entrecortada a días previos de su boda: “no me las creo”, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Jhonny Rivera reaparece con la voz entrecortada a días previos de su boda: “no me las creo”

  2. Palabras de Jenny Rivera a Jhonny Rivera tras el 'si'
    Jenny López compartió emotivas palabras tras su boda con Jhonny Rivera: ¿lo hizo llorar?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Jenny López compartió emotivas palabras tras su boda con Jhonny Rivera: ¿lo hizo llorar?

Por otro lado, durante la ceremonia Jenny López aprovechó la ocasión para referirse a la diferencia de edad con su pareja; manifestando que este aspecto no le llama la atención y entendió que fue él la persona que le enseñó a amar.

Cabe destacar que una vez se dio esta ceremonia, la pareja tiene la mirada puesta en un tour internacional de lujo. Su luna de miel incluirá destinos exóticos como las Islas Maldivas, un safari en Kenia, los paisajes de Capadocia en Turquía y los rascacielos de Dubái, dando inicio así a su nueva vida como esposos.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jhonny Rivera

Jenny López

Chismes de famosos

Chismes