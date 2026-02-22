Jhonny Rivera vende sus motos tras oscuro y repetitivo sueño; involucra la vida de su novia

Jhonny Rivera tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores: vendió todas sus motos después de tener un sueño que lo dejó marcado.

El artista, reconocido por su amor por estos vehículos, aseguró que la experiencia mientras dormía fue tan clara y angustiante que no volvió a sentirse tranquilo al pensar en subirse a una motocicleta, sobre todo si eso podía poner en riesgo a Jenny López.

Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos de la música popular en Colombia, la vida de Jhonny Rivera estuvo lejos de los escenarios.

Creció en el campo trabajando junto a su abuelo en labores de ganadería y, con el paso del tiempo, pasó por oficios como la carpintería en Bogotá y el trabajo como mensajero. Fueron años de esfuerzo y de incertidumbre, en los que buscaba una oportunidad para cambiar su rumbo.

En medio de esa etapa complicada, hubo un episodio que él mismo ha recordado como decisivo. Mientras se dirigía en moto a un curso de inseminación artificial, iba llorando y aceleró más de la cuenta.

En ese momento, estuvo muy cerca de chocar con un camión, lo que pudo haber terminado de forma grave. Días después, al ver en televisión la tragedia de las Torres Gemelas, empezó a replantear su vida y entendió que aún tenía opciones para empezar de nuevo.

imagen de referencia Foto: imagen tomada de redes sociales

Con el apoyo de su hermana Julieta y la orientación de una psicóloga, decidió buscar otro camino. Fue durante la terapia cuando volvió a conectar con la música, una pasión que tenía guardada. Aunque pensaba que no cantaba bien, empezó a tomar clases de técnica vocal y a convertir los poemas y cartas que escribía en canciones. Ese proceso fue el inicio del proyecto musical que hoy lo tiene consolidado como artista.

Soñó un grave accidente que involucró la vida de Jenny López

Años después, cuando ya había alcanzado estabilidad profesional, un sueño volvió a sacudir su relación con las motos. Según relató, soñó que sufría un accidente mientras conducía. En esa escena, él rodaba por el pavimento y, de manera extraña, salía sin heridas. Sin embargo, al buscar a Jenny López, la imagen era completamente distinta: ella estaba gravemente herida y no respondía cuando él la llamaba con desesperación.

El cantante explicó que la sensación fue tan real que despertó con angustia. Incluso le contó a su mamá que había tenido un sueño en el que Jenny resultaba afectada por un accidente provocado por él.

La escena se le quedó dando vueltas en la cabeza durante días, al punto de que empezó a ver la moto no como un gusto, sino como un riesgo innecesario.

Para Jhonny Rivera, la idea de exponer a su pareja a un peligro se volvió inaceptable. Dijo que después de ese sueño no volvió a sentirse cómodo montando motocicleta, porque cada vez que pensaba en hacerlo, la imagen de Jenny herida regresaba a su mente. Esa fue la razón por la que tomó una decisión drástica: vender sus motos y dejar atrás una de sus pasiones más conocidas.