Los destinos secretos de la exótica luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López

A pocos días de su boda, Jhonny Rivera y Jenny López revelaron detalles sobre el viaje que harán tras dar el “sí”. La pareja, captó la atención del público por su relación y trayectoria artística, confirmó que su matrimonio será el 22 de febrero de 2026, una fecha que muchos de sus seguidores esperan con emoción.

La boda se ha convertido en uno de los eventos más comentados dentro del entretenimiento colombiano, especialmente por la forma en que Rivera propuso matrimonio durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá ante más de 11.000 personas el 3 de mayo de 2025.

Estos son los destinos que Jhonny Rivera y Jenny López eligieron para su luna de miel

La pareja compartió en un live que su luna de miel no será un viaje corto ni tradicional. Por el contrario, planean un itinerario lleno de lugares exóticos y experiencias alrededor del mundo.



Islas Maldivas será una de sus primeras paradas. Este archipiélago en el Océano Índico es famoso por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, ideal para el descanso tras los preparativos de la boda.



Después, planean continuar hacia Kenia, donde realizarán un safari para observar la vida silvestre africana y disfrutar de paisajes naturales impresionantes.

En su itinerario también figura Dubái, un destino reconocido por su arquitectura futurista, lujo y experiencias únicas, además de ser un punto perfecto para combinar descanso y actividades exclusivas.

Otro posible destino es Capadocia, en Turquía, famoso por sus vuelos en globo aerostático sobre formaciones rocosas únicas. La pareja mencionó este lugar como una opción si su agenda y energía lo permiten.

¿Qué dijeron Jhonny Rivera y Jenny López sobre su futuro y proyectos?

Además de hablar sobre su luna de miel, Rivera y López mencionaron temas más personales durante la transmisión en vivo en la que compartieron sus planes. Abordaron la idea de la paternidad y conversaron con naturalidad sobre sus expectativas, resaltando el respeto mutuo frente a decisiones familiares, aunque no confirmaron planes inmediatos para tener hijos.

La luna de miel también representa para la pareja una pausa necesaria luego de meses de compromisos laborales y preparación de la boda. Jhonny Rivera mantiene una agenda activa con presentaciones y proyectos musicales, mientras Jenny López continúa consolidando su carrera artística.

Los seguidores de ambos artistas siguen atentos a cada detalle que comparten en redes sociales, donde el anuncio de los destinos generó cientos de reacciones y comentarios.

Para muchos, esta luna de miel refleja no solo el éxito profesional de la pareja, sino también la etapa personal que atraviesan, planes a futuro y un fuerte respaldo del público que celebra esta nueva etapa en sus vidas.

