Natalia Jiménez llora al interpretar tema con Yeison Jiménez: “Nunca pensé cantarla sola”

Natalia Jiménez fue una de las artistas que más conmovió al público durante el homenaje a Yeison Jiménez realizado en el estadio El Campín de Bogotá. La cantante española subió al escenario para interpretar ‘Pedazos’, la canción que grabó junto al artista colombiano, y desde los primeros segundos quedó claro que no sería una presentación común.

El evento, titulado Mi Promesa 2.0, se organizó como un tributo a la vida y carrera de Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero tras un accidente de avioneta ocurrido en Boyacá. La producción mantuvo el concepto artístico que el propio cantante había diseñado para su gira y se convirtió en una despedida multitudinaria que reunió a miles de seguidores y a varios artistas cercanos a su historia musical.

Desde temprano, el estadio comenzó a llenarse de personas vestidas de blanco, color solicitado por la organización como símbolo de unión. El mismo código fue adoptado por varios invitados y por familiares del artista, quienes ocuparon una zona visible del recinto.

El evento estuvo marcado por canciones que hicieron parte del repertorio de Yeison y por colaboraciones que reflejaron su impacto dentro de la música popular.

Entre los primeros en aparecer estuvo Luis Alfonso, uno de sus amigos más cercanos, quien había confirmado su participación a través de redes sociales horas antes del evento. Su presentación abrió el camino para una noche cargada de recuerdos y letras conocidas por el público. Sin embargo, el momento que más silenció al estadio fue la salida de Natalia Jiménez.

Natalia Jiménez rompe en llanto al recordar a Yeison Jiménez

Antes de iniciar ‘Pedazos’, la artista hizo una pausa larga, visiblemente afectada. Con la voz entrecortada, le contó al público que era la primera vez que cantaba esa canción sin Yeison Jiménez y que no se había preparado para hacerlo de esa manera. Reconoció que, al llegar al ensayo, comprendió que enfrentaría una situación para la que no existía entrenamiento emocional.

“Esta es la primera vez que canto esta canción. Nunca me imaginé que iba a tener que cantarla sola”, dijo ante miles de asistentes, mientras intentaba recomponerse. Durante la interpretación, su voz se quebró en varios momentos y el público respondió con aplausos y coros que la acompañaron hasta el final del tema.

Al terminar, Natalia agradeció a Bogotá por estar presente y pidió comprensión por su dificultad para continuar. Aseguró que su intención esa noche era celebrar la vida y el recorrido artístico de Yeison Jiménez, a quien definió como una persona de espíritu aventurero y alguien que logró muchas metas gracias a su forma de ser. Recordó que se alegraba de haberlo conocido en vida y de haber compartido con él escenarios y canciones.

Natalia Ramirez momento más

El homenaje continuó con la participación de otros artistas que también tuvieron relación cercana con el cantante, como Jhon Alex Castaño, Andy Rivera, Pasabordo y Nelson Velásquez, entre otros. Cada presentación fue recibida con ovaciones y con muestras de afecto por parte del público, que coreó las canciones más conocidas del repertorio del artista manizaleño.

Días después de conocerse la noticia del fallecimiento, Natalia Jiménez ya había expresado su dolor con un mensaje público en el que recordó momentos compartidos con Yeison Jiménez en México y en Colombia. En ese texto, lo llamó amigo y cómplice, y resaltó el cariño que siempre recibió de él. También envió palabras de apoyo para su familia, amigos y seguidores.

