Foto de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez; era adolescente y fan del cantante

La música popular colombiana quedó marcada el 10 de enero de 2026 con el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género en los últimos años. El cantante falleció a los 34 años luego de que la avioneta privada en la que se desplazaba se precipitara en una zona rural entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

De acuerdo con la información confirmada, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:11 de la tarde, pocos minutos después del despegue. La aeronave, identificada con matrícula N325FA, terminó incendiándose tras el impacto y no hubo personas que lograran salir con vida. Junto al artista viajaban cinco personas más: su manager, su fotógrafo personal, el piloto y el copiloto, además de otro integrante del equipo cercano.

La noticia se propagó rápidamente en todo el país y generó un fuerte impacto entre seguidores, colegas y productores del género popular. Yeison Jiménez venía de una etapa de alta actividad musical, con presentaciones constantes y proyectos que seguían ampliando su presencia dentro de la música regional colombiana.

Semanas después del accidente, su nombre volvió a sonar en escenarios internacionales. El 1 de febrero de 2026, la Recording Academy le rindió un homenaje póstumo durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, destacando su trayectoria y su aporte al sonido popular colombiano. El tributo fue recibido con respeto por parte del público y de la industria musical, que reconoció su influencia en el género.

En Colombia, los recuerdos del cantante también se han mantenido vivos a través de eventos conmemorativos. Uno de los más recientes fue el concierto “Mi Promesa 2”, donde se utilizó inteligencia artificial para recrear su presencia sobre el escenario, una propuesta que buscó mantener vigente su imagen artística para los seguidores que crecieron con su música.

Más allá de su carrera, otro aspecto que ha conmovido a la gente es la historia personal de Yeison Jiménez con Sonia Restrepo, su compañera durante más de once años. Sonia, contadora pública de profesión, decidió en los últimos años concentrarse en el hogar y en apoyar de lleno la carrera del cantante. Juntos formaron una familia de tres hijos: la hija mayor de Sonia, adoptada por Yeison, y dos hijos biológicos.

Uno de los detalles que pocos conocían es que Sonia fue seguidora de Yeison antes de convertirse en su pareja. Ambos se conocieron en un concierto en Pensilvania, Caldas. Ella asistió con amigas y él, desde el escenario, notó su presencia.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez /Foto: redes sociales

La foto inédita de Sonia Restrepo cuando era seguidora

En medio de los homenajes y recuerdos, recientemente se conoció una fotografía inédita de Sonia Restrepo tomada el día en que se encontró por primera vez con Yeison Jiménez. En la imagen se le ve muy joven, con apariencia de tener entre 17 y 18 años, durante aquel concierto en Pensilvania, Caldas, al que asistió como fan.

La foto ha generado comentarios positivos en redes sociales, donde destacan su papel como apoyo constante del artista, su rol como madre y la manera en que ha enfrentado este momento difícil. La imagen se ha convertido en un símbolo del inicio de una historia que pasó de la admiración musical a una relación de pareja que marcó la vida del cantante hasta sus últimos días.