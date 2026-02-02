Tras la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, la Recording Academy, institución detrás de los prestigiosos Premios Grammy, ha oficializado un reconocimiento a su trayectoria, subrayando que su influencia trascendió las fronteras de su natal Colombia para convertirse en un fenómeno internacional.

Este gesto institucional no solo honra su memoria, sino que cimenta su posición como un ícono imperecedero de la música contemporánea.



La carrera de Yeison Jiménez no fue solo una sucesión de éxitos radiales, sino una revolución cultural que revitalizó el género popular y el regional mexicano.



La Recording Academy, en una reseña publicada en su plataforma oficial, destacó su "sonido distintivo" y esa presencia escénica magnética que le permitió conectar de manera profunda con millones de seguidores.

Jiménez logró lo que pocos: llenar en tres ocasiones el Movistar Arena de Bogotá, congregando a más de 40,000 personas en un testimonio de fidelidad absoluta por parte de su público.

Este reconocimiento póstumo resalta cómo el artista logró abrirse paso en mercados tradicionalmente dominados por otros países, elevando la visibilidad de la música colombiana a niveles sin precedentes.

Los Grammy rindieron homenaje a Yeison Jiménez tras su partida; destacaron su legado Foto: Captura redes

Aunque su nombre no fue mencionado de forma explícita durante la transmisión televisada de la 68ª edición de los Grammy en Los Ángeles, la Academia lo incluyó en su segmento "In Memoriam" digital, un espacio reservado para las figuras cuya huella artística es considerada fundamental para la historia de la grabación.

La ceremonia de los Grammy 2026 estuvo impregnada de un aire de tributo a las leyendas. Mientras el mundo procesaba la pérdida de Jiménez, el escenario principal vibraba con homenajes a otros gigantes que partieron recientemente.

Figuras como Ozzy Osbourne, el "Príncipe de las tinieblas" fallecido en julio de 2025, fue recordado con una poderosa interpretación de War Pigs a cargo de Slash y Post Malone.

Asimismo, la icónica Lauryn Hill lideró un emotivo bloque dedicado a la memoria de Roberta Flack y el cantante de R&B D’Angelo, quienes fallecieron tras valientes batallas contra enfermedades prolongadas.

En medio de estos gigantes de la música anglo, la mención de la Recording Academy hacia Yeison Jiménez adquiere una dimensión especial.

Valida su autenticidad y su capacidad para traducir las vivencias cotidianas del pueblo en himnos universales de amor, desamor y superación. Para la industria, este tributo es la confirmación de que el talento colombiano posee una fuerza telúrica capaz de conmover al mundo entero.

El impacto de Yeison Jiménez no se limitó a las cifras de ventas o los récords de asistencia. Su verdadera esencia residía en ser la voz de quienes encontraban en sus letras un refugio.

