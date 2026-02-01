Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nelson Velásquez con la voz entrecortada animó a la esposa de Yeison Jiménez en homenaje

Nelson Velásquez con la voz entrecortada animó a la esposa de Yeison Jiménez en homenaje

Nelson Velásquez se conmovió en el homenaje a Yeison Jiménez y animó a su esposa a dedicarle un fragmento especial de una canción durante el tributo en El Campín.

nelson velásquez homenaje yeison jiménez.jpg
Nelson Velásquez le canta a la esposa de Yeison Jiménez
Fotos tomadas de Instagram @nelsonvelasquezoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

En medio del concierto homenaje dedicado al fallecido cantante Yeison Jiménez, uno de los momentos que más conmovió al público presente fue el gesto del cantautor vallenato Nelson Velásquez. Durante su presentación en el estadio El Campín de Bogotá, Velásquez se dirigió de manera emotiva a la esposa del artista, motivándola a dedicarle un fragmento de una canción significativa para ambos.

El homenaje, organizado tras el trágico accidente aéreo que le costó la vida a Jiménez a comienzos de enero, contó con la participación de múltiples colegas que interpretaron temas en su memoria y ofrecieron palabras de apoyo a sus familiares. Entre los asistentes se encontraban la madre, la hermana y la esposa de Jiménez, quienes presenciaron el tributo de parte de más de 30.000 seguidores vestidos de blanco.

Nelson Velásquez y sus palabras a la esposa de Yeison Jiménez

Durante su intervención en el escenario, Velásquez evocó momentos compartidos con Yeison Jiménez y seleccionó una canción que consideraba especial. Según lo manifestado en el homenaje, el vallenato se detuvo brevemente en su interpretación para dirigirse de forma afectuosa a la esposa del fallecido cantante e invitarla a dedicar parte de la estrofa que él mismo estaba interpretando.

El artista explicó que repetía esa sección porque confiaba en que, aunque profundamente conmovida, ella podría cantarla, y que desde lo que él llamó “el corazón”, se formaría una conexión emocional con la memoria de Jiménez. Este gesto fue recibido con aplausos y silencio respetuoso por parte de quienes presenciaron el momento, que muchos percibieron como uno de los instantes más íntimos del evento.

El acto de Velásquez se enmarca en un tributo más amplio donde varios músicos nacionales rindieron homenaje a la carrera del intérprete de Vete y otras canciones populares. Algunos colegas recordaron la relación profesional y personal que compartieron con él, expresando respeto por su trabajo y lamentando profundamente su pérdida.

Además de las interpretaciones en vivo, el homenaje incluyó proyecciones visuales y otros elementos que resaltaron la trayectoria del cantante, cuya carrera lo llevó a llenar escenarios importantes tanto en Colombia como en el extranjero. El evento se realizó en fechas cercanas al mes en que Jiménez tenía planificada su gira, lo que reforzó el simbolismo de la celebración.

A través de gestos como el de Velásquez, el concierto buscó ser un espacio para que familiares, amigos y fans compartieran el duelo, recordando la influencia de Yeison Jiménez en la música popular y su relación con quienes lo acompañaron en distintos momentos de su carrera.

