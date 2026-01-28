Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Informe sobre accidente de avioneta de Yeison Jiménez revela actividad operacional intensa

Informe sobre accidente de avioneta de Yeison Jiménez revela actividad operacional intensa

Los documentos de la Aerocivil revelaron aspectos técnicos del avión en el que viajaba el cantante junto a cinco integrantes de su equipo.

Aerocivil da informe preliminar del accidente de Yeison Jiméenez
Informe sobre accidente de avioneta de Yeison Jiménez revela actividad operacional intensa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de la Aerocivil y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Siguen apareciendo nuevos detalles del accidente aéreo ocurrido por el artista colombiano Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, donde el cantante de música popular y cinco ocupantes de equipo perdieron la vida. Ante esto, la Aeronáutica Civil entregó el primer informe sobre el estado de la aeronave.

El informe técnico preliminar de la Aeronáutica Civil mencionó sobre el accidente que la aeronave estaba apta para operar y cumplía con todos los requisitos técnicos de aeronavegabilidad al momento del despegue.

Puedes leer: Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta

Tanto es así que el documento, emitido por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc), descarta fallas mecánicas evidentes y confirma que el incendio ocurrió únicamente después del impacto contra el terreno, descartando inicialmente que la aeronave de Yeison Jiménez tuviera problemas.

¿Cómo era la avioneta de Yeison Jiménez?

La avioneta involucrada, una Piper PA-31-325 Navajo con matrícula N325FA, había tenido una actividad operativa intensa en los días previos al siniestro. Además se conoció que esta tuvo mantenimiento previó el 9 de enero, donde se le realizó un cambio de anillos en tres cilindros y de magnetos en el motor izquierdo.

Tras el mantenimiento, la aeronave realizó vuelos de prueba y traslados entre Medellín, Bogotá y Paipa sin reportar novedades. Así mismo, se conoció que esta tuvo un chequeo el 30 de marzo de 2025, y contaba con una experiencia total de 8.788 horas de vuelo.

Puedes leer: Revelan fotos inéditas del estado en que quedó la avioneta de Yeison Jiménez

Así mismo, en esta se encontraba el capitán Fernando Torres, de 38 años, quien estaba al mando de la aeronave y, según el reporte, contaba con toda su documentación en regla. Al punto que el piloto acumulaba 1.650 horas y 45 minutos de experiencia de vuelo hasta octubre de 2025. Poseía licencias vigentes de Piloto Comercial (PCA), Piloto Privado (PPA) e Instructor de Vuelo (IVA), además de un certificado médico válido y sin restricciones.

Recordemos que el accidente ocurrió el sábado 10 de enero de 2026 a las 4:11 p. m., pocos minutos después de despegar del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, con destino a Medellín. En el cual un testigo presencial describió que la avioneta realizó un giro en U y cayó en picada.

La Diacc precisó que no hubo evidencia de fuego antes del choque, por lo cual, afirmó que el incendio se originó tras la ruptura de los tanques de combustible por el impacto. Las condiciones meteorológicas eran óptimas y no se presentaron fenómenos climáticos severos.

Mira también: Padre Walter Zapata habla tras volverse viral cantando como Yeison Jiménez

