Diva Jessurum revela el invitado de talla mundial que tenía Yeison Jiménez para El Campín

El 10 de enero de 2026 quedará marcado en la memoria de Colombia como el día en que la música popular se vistió de luto tras el accidente aéreo donde perdió la vida Yeison Jiménez.

En medio del duelo nacional, Diva Jessurum, confidente y guía del artista desde sus inicios, ofreció una entrevista cargada de nostalgia y revelaciones para el podcast 'Sinceramente Cris', donde desveló el mayor misterio que rodeaba el evento que Jiménez consideraba el más importante de su existencia: su presentación en el estadio El Campín de Bogotá.

Puedes leer: Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez es ilegal y habrá consecuencias



Según relató la periodista, el 'Aventurero' no solo soñaba con llenar el coloso de la 57, sino que ya tenía todo orquestado para que la noche del 28 de marzo fuera legendaria.



¿Quién iba a ser el artista sorpresa del concierto de Yeison Jiménez en El Campín?

El as bajo la manga de Jiménez era nada menos que Maluma, el astro del reguetón, quien iba a ser el invitado sorpresa del espectáculo.



Ambos artistas ya habían grabado una canción juntos, la cual estaba prevista para estrenarse a inicios de año con el objetivo de que estuviera en la cima de los listados para el mes de marzo, coincidiendo con la histórica cita en el estadio.

La relación entre ambos artistas no era un simple acuerdo comercial. Diva explicó que Yeison le presentó tres canciones a Maluma, y este último no solo eligió una, sino que la grabaron de inmediato.

El entusiasmo de Jiménez era desbordante; Jessurum recordó que en sus últimas conversaciones, él se mostraba profundamente emocionado por el impacto que esta unión generaría en la industria musical.

De hecho, tras la partida del cantante, Diva tuvo la oportunidad de hablar con Maluma y su padre durante los homenajes póstumos, agradeciéndole por haber cumplido ese anhelado sueño de Yeison.

Publicidad

Este concierto no era una fecha más en la agenda del artista. Jiménez tenía la certeza de que este evento marcaría un hito, habiendo logrado vender 20.000 boletas en tan solo seis horas durante la preventa.

"Ese va a ser el concierto más grande de mi vida y yo quiero hacer historia", le confesó el cantante a la periodista semanas antes del siniestro.

Publicidad

¿Cómo nació la amistad entre Yeison Jiménez y Diva Jessurum?

La amistad entre Diva y Yeison se remontaba a hace 14 años, cuando la música popular aún no gozaba del alcance masivo que tiene hoy. Fue el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, quien alertó a la periodista sobre el fenómeno emergente que representaban Jiménez y Alzate entre el público joven.

Tras contactarlo, la química fue instantánea. Jessurum no solo se convirtió en su mentora en medios de comunicación, sino en una amiga tan íntima que el artista se sentía en plena libertad de recibirla en su casa en ropa de casa y descalzo, compartiendo confidencias sobre sus miedos y ambiciones.

Puedes leer: Informe sobre accidente de avioneta de Yeison Jiménez revela actividad operacional intensa

En la entrevista, Diva también abordó el misterioso presentimiento que Yeison tenía sobre su propia vida. El cantante hablaba recurrentemente sobre la muerte, afirmando que no llegaría a viejo porque sentía que ya había vivido lo suficiente.

Incluso, durante un concierto en Manizales en agosto del año anterior, Jiménez le dedicó unas palabras que hoy suenan a despedida: "Si yo algún día me muero, quiero encontrarme contigo y quiero ser tu amiga en otra vida".

Mira también: Informe de Aerocivil revela cómo habría fallecido Yeison Jiménez en la avioneta