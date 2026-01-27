Revelan video inédito de Yeison Jiménez grabando una de sus últimas canciones

Un video inédito de Yeison Jiménez volvió a emocionar a sus seguidores luego de que su productor, Georgy Parra, compartiera imágenes del artista dentro de un estudio musical mientras grababa una de sus últimas canciones. La publicación rápidamente se volvió tendencia entre los fanáticos del cantante, quienes vieron en ese material una forma de revivir uno de sus últimos momentos creativos.

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en Boyacá, cuando atravesaba uno de los picos más altos de su carrera. Tenía proyectos en marcha, canciones ya grabadas y compromisos importantes por cumplir, entre ellos un segundo concierto en el estadio El Campín. Su agenda seguía llena y su música no había dejado de sonar en plataformas digitales y emisoras del país.

El artista, nacido en Manzanares, Caldas, venía trabajando intensamente en nuevos lanzamientos. Según se conoció, había grabado varias canciones que quedaron listas antes de su partida. Incluso, de acuerdo con el testimonio de su conductor, tras una presentación en Marinilla tenía previsto viajar con su familia a Punta Cana durante un puente festivo. Ese viaje nunca se realizó.

El video difundido por Georgy Parra corresponde al día en que Yeison grabó su colaboración con la cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación. La canción, titulada ‘Pedazos’, fue lanzada a finales de 2025 y se convirtió en una de las colaboraciones más comentadas del género popular. El videoclip oficial ya supera los 7 millones de reproducciones en YouTube.

En las imágenes se ve a Yeison concentrado, siguiendo indicaciones técnicas y escuchando los arreglos finales del tema. También aparece sonriendo y visiblemente emocionado por el resultado de la grabación. En uno de los momentos del clip, el cantante expresa una frase que hoy cobra un valor especial: “Yo vine a este mundo a escuchar esta canción… es la canción más linda que he grabado”. Esa declaración fue la que más reacciones generó entre los seguidores.

Pedazos, la canción de Yeison Jiménez y Natalia Jiménez

La publicación del productor no solo permitió conocer cómo fue el proceso de grabación, sino que también mostró una faceta íntima del artista dentro del estudio, lejos de los escenarios y de los reflectores. Para muchos fanáticos, el video se convirtió en una especie de despedida no planeada.

Tras la muerte del cantante, la canción ‘Pedazos’ tomó un nuevo significado. Lo que antes era una colaboración más, ahora es vista como una de las últimas huellas musicales que dejó Yeison Jiménez. Los comentarios en redes sociales destacaron la forma en la que el artista vivía cada grabación como si fuera única.

Natalia Jiménez fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse tras conocerse el fallecimiento del cantante colombiano. La española manifestó sentirse profundamente afectada y aseguró que, además de colegas, se habían convertido en amigos durante el proceso de trabajo. En sus declaraciones, no ocultó su tristeza y recordó el esfuerzo que Yeison había hecho para consolidar su carrera.

La cantante también mencionó que en Colombia solían bromear llamándose “primos” por compartir el apellido Jiménez. Además, señaló que respetaba el dolor de la familia del artista y que no quería convertirse en el centro de atención en medio de ese momento tan difícil.