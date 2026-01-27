Papá de Liam Gael es capturado y la mamá del niño dice que él no le hizo nada; hay pruebas

La investigación por el fallecimiento del bebé Liam Gael Rodríguez, ocurrida en el municipio de La Calera, Cundinamarca, dio un giro importante con la captura de su papá, identificado como Michael Rodríguez Ayala.

La Fiscalía informó que el hombre fue detenido como parte del proceso judicial que busca establecer qué ocurrió realmente con el menor, quien tenía 11 meses de edad cuando falleció en una institución educativa el 29 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se realizó en las últimas horas y el capturado fue trasladado a Bogotá, donde fue llevado a los juzgados de Paloquemao para cumplir con los actos urgentes y continuar con su judicialización. El caso ha causado conmoción no solo en La Calera, sino en varias regiones del país, debido a las circunstancias poco claras en las que murió el niño.

El día de los hechos, la mamá del menor dejó a Liam Gael en el jardín infantil como de costumbre. Horas después, el bebé empezó a presentar complicaciones físicas y finalmente perdió la vida. Desde ese momento, se abrió una investigación para determinar si hubo alguna responsabilidad externa en su fallecimiento.

El dictamen de Medicina Legal se convirtió en una de las piezas clave dentro del proceso, ya que aportó elementos que llevaron a la Fiscalía a avanzar en nuevas líneas de investigación.

Según la información oficial, los resultados forenses indicaron señales de afectaciones graves en el cuerpo del menor, lo que motivó a las autoridades a profundizar en el entorno familiar y en los lugares donde estuvo el niño antes de su muerte. Con base en ese análisis, se ordenó la captura del papá, quien ahora deberá responder ante la justicia mientras se define su situación jurídica.

Liam Gael, bebé de 11 meses fallecido en jardín de La Calera / FOTO: Tomadas de redes sociales

Mamá del niño sale a defender a su pareja

Sin embargo, la mamá de Liam Gael, Mildret Narváez, ha salido públicamente a rechazar los señalamientos contra su pareja. En declaraciones a medios nacionales, aseguró que no está de acuerdo con la postura de la Fiscalía y que, según ella, no existen pruebas claras que indiquen que el papá del niño tenga relación con lo ocurrido.

La mujer afirmó que durante meses estuvo pendiente del proceso y que incluso solicitó información directa a Medicina Legal sobre los resultados.

Narváez expresó que se siente vulnerada por la forma en que se ha manejado el caso y pidió que las autoridades revisen con detalle lo sucedido en el centro de estimulación donde estuvo el bebé ese día. En su versión, insiste en que la responsabilidad no debe recaer únicamente en su pareja y solicitó que se investigue a fondo a todas las personas e instituciones que tuvieron contacto con el menor antes de su fallecimiento.

La Fiscalía, por su parte, mantiene la reserva sobre varios aspectos del proceso, argumentando que se trata de una investigación en curso y que aún deben realizarse audiencias y evaluaciones adicionales. El caso quedó en manos de un juez, quien definirá si existen méritos suficientes para imponer una medida de aseguramiento contra el capturado.