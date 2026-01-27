Así puedes financiar el 100% de tu vivienda en 2026 con el Fondo Nacional del Ahorro

Financiar vivienda sin necesidad de una gran cuota inicial es una de las metas más buscadas por los colombianos en 2026. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se mantiene como una de las entidades más consultadas por quienes quieren comprar casa o apartamento sin recurrir a la banca tradicional.

Su modelo de financiación te permite cubrir hasta el 100% del valor del inmueble, siempre que cumplas ciertas condiciones.

Puedes leer: Cesantías 2026: cómo pedirlas y cuánto se demoran en salir en Colfondos FNA y más



A diferencia de los bancos, que suelen exigirte entre el 20% y el 30% del valor como pago previo, el FNA cuenta con modalidades pensadas para quienes no tienen ahorros suficientes pero sí estabilidad laboral. Esto ha convertido a la entidad en una alternativa clave para trabajadores dependientes, independientes y jóvenes que buscan adquirir vivienda nueva o usada.

Paso 1: Afíliate al Fondo Nacional del Ahorro

El primer requisito para solicitar financiación es que estés afiliado al FNA. Puedes hacerlo trasladando tus cesantías o abriendo un Ahorro Voluntario Contractual. La afiliación es obligatoria y debe estar activa antes de iniciar cualquier trámite de crédito.

Paso 2: Elige la modalidad que te permite financiar el 100%

El Fondo Nacional del Ahorro tiene dos mecanismos principales para acercarte a la financiación total:

Publicidad

El Leasing Habitacional te permite financiar el 100% del valor del inmueble. En esta figura, el FNA compra la vivienda y tú la ocupas mientras pagas un canon mensual. Al final del contrato, puedes ejercer la opción de compra.

te permite financiar el 100% del valor del inmueble. En esta figura, el FNA compra la vivienda y tú la ocupas mientras pagas un canon mensual. Al final del contrato, puedes ejercer la opción de compra.

El programa Generación FNA está dirigido a personas entre los 18 y 28 años y permite financiar hasta el 90% del valor. El porcentaje restante puedes completarlo con cesantías o subsidios disponibles.

está dirigido a personas entre los 18 y 28 años y permite financiar hasta el 90% del valor. El porcentaje restante puedes completarlo con cesantías o subsidios disponibles.

Paso 3: Verifica tus ingresos y tu capacidad de pago

El FNA revisa que la cuota mensual no supere entre el 30% y el 40% de los ingresos de tu hogar. Para aumentar el monto aprobado, puedes sumar ingresos con tu pareja, padres o hijos. Tus ingresos deben ser estables y verificables mediante certificados laborales o extractos bancarios.

Paso 4: Consulta tu cupo en línea

El proceso continúa con la simulación del crédito en la plataforma Fondo en Línea. Allí puedes conocer el monto aproximado al que puedes acceder según tus ingresos, el tipo de vivienda y el plazo del crédito.

Publicidad

Requisitos para pedir crédito de vivienda en FNA Foto: Labs.google y Getty Images

Paso 5: Solicita el preaprobado

Una vez tengas el cupo estimado, puedes pedir el certificado de preaprobación. Este documento tiene vigencia de hasta un año y te permite buscar vivienda con respaldo financiero.

Puedes leer: Subsidio de arrendamiento 2026: requisitos y cómo solicitar esta ayuda para vivienda

Paso 6: Radica los documentos de la vivienda

Cuando ya tengas el inmueble seleccionado, debes cargar los documentos en el sistema digital del FNA. Después se hace el avalúo y el estudio jurídico del predio para verificar que esté en regla.

Paso 7: Firma y desembolso

Si el proceso es aprobado, se procede a la firma del contrato y al desembolso del crédito. En el caso del leasing, el inmueble queda a nombre del FNA hasta que termine el contrato.

Publicidad

El Fondo Nacional del Ahorro se ha convertido en una opción real para ti si buscas comprar vivienda sin una alta cuota inicial. Con procesos digitales, plazos amplios y modalidades flexibles, la entidad busca facilitarte el acceso a la casa propia en 2026, especialmente si eres trabajador joven o tienes ingresos estables.

Gracias a estas alternativas, miles de colombianos pueden pasar del arriendo a la propiedad sin depender solo de la banca privada, usando un esquema adaptado a su capacidad financiera y a su perfil laboral.

