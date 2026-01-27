¿Dónde bajará más la gasolina? Estas ciudades sentirán primero la reducción

La estructura de precios de la gasolina en Colombia tendrá un giro importante desde el 1 de febrero de 2026, cuando empiece a aplicarse una reducción de $300 por galón anunciada por el Gobierno nacional.

Esta decisión llega luego de que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) lograra sanear la deuda correspondiente a la gasolina, lo que abrió la puerta para ajustar el valor sin afectar el equilibrio financiero del sistema.

Según el Ministerio de Hacienda, el comportamiento del fondo muestra que el componente de la gasolina entrará en terreno positivo durante 2026. Mientras en 2025 el FEPC cerró con un déficit cercano a los $3,9 billones, principalmente por el ACPM, se espera que la gasolina genere un superávit de alrededor de $5,9 billones. Esto dejaría un saldo favorable que permite aplicar una reducción controlada al consumidor final.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que la brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha venido cerrando, lo que facilita pensar en un ajuste a la baja. De acuerdo con sus palabras, la disminución cercana a los $300 busca convertirse en una medida que ayude a contener la presión inflacionaria y a aliviar el gasto de transporte para miles de conductores.

Con este nuevo escenario, varios análisis han comenzado a mostrar cuáles serían las ciudades que sentirán con mayor fuerza la reducción. Pasto, Cúcuta y Cartagena aparecen como las zonas donde el galón de gasolina quedaría más barato en comparación con el resto del país.

¿Por qué algunas ciudades tendrán la gasolina más barata que otras?

En el caso de Pasto, el precio estimado se ubicaría en $13.947 por galón. La razón principal está relacionada con su ubicación en zona de frontera con Ecuador, lo que le permite contar con beneficios tributarios especiales. Estas medidas buscan que el combustible colombiano sea competitivo frente a los valores de los países vecinos y así reducir los incentivos para el contrabando.

Cúcuta, con un precio aproximado de $14.100 por galón, también se ve favorecida por su condición fronteriza con Venezuela. En esta región, históricamente, el precio del combustible ha sido objeto de tratamientos diferenciales para evitar distorsiones en el mercado local. Las exenciones ayudan a que el valor final sea más bajo frente a ciudades del interior.

Cartagena completa el grupo de las tres ciudades con la gasolina más barata, con un precio estimado de $15.783 por galón. En este caso, la ventaja no se debe a la frontera, sino a la cercanía con la refinería de la ciudad. Al estar ubicada junto a uno de los principales centros de procesamiento del país, los costos de transporte y logística se reducen de forma significativa, lo que se refleja directamente en el precio al consumidor.

Estaciones donde tanquear gasolina y diésel sale más barato

Aunque la reducción de $300 beneficiará a todo el país, no todas las ciudades quedarán con valores bajos. Villavicencio, Cali y Bogotá seguirían registrando los precios más altos incluso después del ajuste. Villavicencio rondaría los $16.291 por galón, Cali los $16.202 y Bogotá los $16.191.

En el caso de Villavicencio, el factor clave es la geografía. El transporte del combustible debe hacerse por vías montañosas, con recorridos largos y complejos que encarecen el proceso. A esto se suman peajes, uso intensivo de carrotanques y mayores costos operativos.

Para Cali y Bogotá, la distancia frente a las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena explica buena parte del precio. El sistema de poliductos no cubre todas las rutas necesarias, por lo que parte del suministro debe trasladarse por carretera, lo que incrementa los costos finales.