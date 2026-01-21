Revelan las estaciones de gasolina y diésel donde tanquear sale barato en Bogotá; son 5

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, explica que el precio de la gasolina y diésel en Colombia depende de varios factores como el costo internacional del petróleo, el Fondo de Estabilización de Precios y los gastos de distribución en cada ciudad.

Aunque las autoridades señalan que los ajustes recientes buscan aliviar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos, el valor final del galón puede cambiar según la estación y la zona, incluso dentro de una misma ciudad como Bogotá.

¿Dónde queda la estación más barata para gasolina y diésel?

EDS Centenario, en el sur de la ciudad: según el recorrido mostrado por ‘Acarreando’, la estación con los precios más bajos se ubica en la carrera 27 con calle 26 Sur, conocida como EDS Centenario.

Gasolina corriente: alrededor de $15.569 pesos por galón

alrededor de $15.569 pesos por galón Diésel: cerca de $10.640 pesos por galón

2. La Europa, en la avenida Boyacá: ubicada en la avenida Boyacá con calle 69, esta estación registró:



Gasolina corriente: cerca de $15.670

cerca de $15.670 Diésel: alrededor de $10.740

3. Terpel Contador, en el norte de Bogotá: en la carrera 19 con calle 134, la estación Terpel Contador presentó:



Gasolina corriente: aproximadamente $15.790

aproximadamente $15.790 Diésel: cerca de $10.869

4. Plaza 127, sobre la Autopista Norte: esta estación, ubicada en la Autopista Norte con calle 127, mostró:

Gasolina corriente: cerca de $15.840

cerca de $15.840 Diésel: alrededor de $10.920

5. Estación Terminal, en el sur de la capital: sobre la Autopista Sur, la estación Terminal registró:

Gasolina corriente: cerca de $16.250

cerca de $16.250 Diésel: alrededor de $10.790

¿Por qué el precio del combustible cambia entre estaciones en Bogotá?

De acuerdo con entidades del sector energético, las diferencias en los precios se explican por:



Costos de operación de cada estación

de cada estación Ubicación y nivel de demanda

y nivel de demanda Estrategias comerciales de los distribuidores

Por esta razón, comparar precios se convierte en una práctica cada vez más común entre los conductores.

En medio de esa búsqueda de ahorro, ‘Acarreando’, una pareja de creadores de contenido enfocada en movilidad y carreteras del país, publicó recientemente un video en el que recorre varias estaciones de servicio de Bogotá.

En el contenido comparan los precios visibles al público y muestran cinco estaciones donde la gasolina corriente y el diésel se venden a menor precio, frente al promedio de la ciudad.



¿Cómo ahorrar dinero al tanquear gasolina y diésel en Bogotá?

Además de elegir estaciones más económicas, especialistas recomiendan:



Tanquear en horas de menor congestión

Evitar recorridos largos solo para buscar combustible barato

solo para buscar combustible barato Mantener el vehículo en buen estado para reducir consumo

Mientras el Gobierno mantiene el seguimiento a los precios del combustible, recorridos como el realizado por ‘Acarreando’ ofrecen información práctica para los ciudadanos. Conocer dónde está la gasolina y el diésel más barato en Bogotá permite tomar mejores decisiones y reducir el impacto de los cambios en la tarifa.

