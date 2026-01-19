Así quedaría el precio de la gasolina tras el anuncio del Gobierno; conductores celebran

A partir del 1 de febrero de 2026, el precio de la gasolina corriente en Colombia experimentará su primera reducción de 300 pesos por galón. Medida que fue confirmada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, marca un cambio de tendencia tras años de incrementos constantes orientados a sanear las finanzas públicas.

Según el Ejecutivo, se debe a unos factores técnicos y de mercado que permitieron ajustar los valores de la gasolina sin comprometer la estabilidad fiscal, afirmando que la caída del dólar, registrando un valor cerca de los 3.700 pesos actualmente, sumado a esto, el deceso del barril de petróleo alrededor a 62 dólares.

Por otro lado, según el Gobierno asegura haber cerrado gradualmente el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), lo que permite realizar estos ajustes sin generar nueva deuda fiscal.



El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que este es un hito en la historia reciente del país, pues se realiza con "cuentas claras" y priorizando el bienestar de los consumidores La reducción de 300 pesos impactará de manera distinta según la ubicación geográfica debido a factores logísticos y tributarios.



¿Cómo quedaría el precio de la gasolina?

En estos momentos, los precios de la gasolina corriente varían por ciudad debido a factores logísticos y tributarios. En Bogotá se ubica en 16.491 pesos por galón, en Medellín en 16.412 pesos, en Cali en 16.502 pesos, en Barranquilla en 16.126 pesos y en Cartagena en 16.083 pesos.

Ante esto, con la reducción que se busca realizar de 300 pesos, estos valores descenderían a aproximadamente 16.191 pesos en Bogotá, 16.112 en Medellín, 16.202 en Cali, 15.826 en Barranquilla y 15.783 en Cartagena. Ciudades como Pasto mantienen precios más bajos, pero también se verán beneficiadas por esta iniciativa.

Sin embargo, a pesar del anuncio, expertos y analistas señalan que, aunque la baja es positiva, resulta pequeña en comparación con las alzas previas, debido a que entre 2022 y 2025, el costo de la gasolina prácticamente se duplicó, pasando de $9.000 a más de $16.500 por galón.

No obstante, analistas como Sergio Cabrales explicó para el medio de comunicación Valora Analytik sugiere que esta podría ser solo la primera de varias reducciones. Estiman que, si el petróleo y el dólar mantienen sus niveles actuales, el precio ideal debería rondar los 13.000 pesos, lo que permitiría recortes adicionales de hasta 3.000 pesos en total a lo largo del tiempo.

Mientras los usuarios de gasolina celebran la noticia, existe preocupación en el sector transportador. Se teme que la reducción en la gasolina pueda presionar el costo del diésel (ACPM), ya que históricamente los excedentes de la gasolina ayudaban a mantener estable el precio de otros energéticos dentro Fedetranscarga.