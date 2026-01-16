Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
LESIÓN RICHARD RÍOS
ACCIDENTE CARRERA 68
CUERPO DE YEISON JIMÉNEZ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

La discusión entre el Gobierno y el ente de control reabre el debate sobre el futuro del documento y los cambios que se preparan en su expedición.

Petro dice que los pasaportes están listos; contradice a la Contraloría
Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”
Foto: EFE, Cancillería
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

El presidente Gustavo Petro salió al paso frente a una advertencia formulada por la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos financieros y operativos en el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que el documento está preparado y que se convertirá en uno de los más seguros del mundo, desmintiendo la percepción de que el proceso está retrasado o en riesgo.

Puedes ver: Conductores quedan fríos: estos peajes ya superan los $29.000 en Colombia

¿Qué dijo Petro sobre acerca de los pasaportes?

Petro afirmó categóricamente que “el nuevo modelo nos da un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo y está listo”, indicando así su confianza en la implementación del esquema que reemplazará el modelo actual.

Con esta declaración, el presidente buscó calmar incertidumbres sobre la continuidad del servicio y la calidad del documento que se entrega a los colombianos.

Esta respuesta ocurre tras una advertencia de la Contraloría General, que había señalado posibles problemas en términos de costos, proyecciones financieras, el manejo de variaciones del tipo de cambio y la claridad de la ejecución del contrato entre entidades públicas y certificadas, dentro del marco del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025.

Te puede interesar:

  1. Video inédito muestra rescate de María Corina Machado en alta mar
    Video inédito muestra rescate de María Corina Machado en alta mar
    /Foto: AFP / Redes sociales
    Internacional

    Video inédito de María Corina Machado rescatada en el mar tras escapar de Venezuela

  2. Estados Unidos congela proceso de visa
    Estados Unidos frena visas y preocupa a viajeros
    Foto: generada por ImageFX
    Internacional

    Estados Unidos frena visas y deja en vilo a miles de viajeros, ¿se complica el Mundial?

Advertencia de la Contraloría y puntos de preocupación

La Contraloría alertó sobre varios aspectos del proyecto que podrían afectar la emisión de pasaportes si no se gestionan adecuadamente.

Entre ellos están la falta de proyecciones claras de costos por vigencia, la exposición al riesgo cambiario por contratos en euros y aspectos operativos que no tienen suficientes análisis de cobertura financiera.

El ente de control también enfatizó que la ausencia de proyecciones completas dificulta la evaluación de si las fuentes presupuestales serán suficientes para asegurar la continuidad del servicio de pasaporte colombiano a largo plazo.

Publicidad

Además, para garantizar la continuidad mientras se gestiona el nuevo esquema, el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores habían firmado una prórroga con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la producción y entrega de pasaportes, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

Puedes leer: Extranjero que amenazaba con robos en redes es detenido; lo pueden deportar

Publicidad

Medida que busca evitar interrupciones en el servicio antes de la implementación total del nuevo modelo.

Bajo este sistema, la Imprenta Nacional de Colombia será responsable de la personalización y entrega, mientras que la Casa da Moeda de Portugal fabricará las libretas del pasaporte.

Según el Gobierno, esta combinación busca mejorar los estándares de seguridad y cumplir con los requerimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Más allá de la falta de claridad en la proyección de recursos, la Contraloría también señaló que no hay evidencia suficiente para garantizar que la administración pueda cubrir variaciones en los costos derivados del tipo de cambio, lo que podría generar costos adicionales si no se cuenta con un análisis de cobertura apropiado.

Lee también:

  1. Accidente entre carro gris y una moto en la carrera 68
    Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá
    Foto: pantallazos tomados de YouTube
    Bogotá

    Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá

  2. Rumba e Bogotá se amplía hasta las 5:00 am, imagen de referencia
    Bogotá amplía rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas; otras quedaron fuera
    Foto: generada por ImageFX
    Bogotá

    Bogotá autoriza rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas de la ciudad; varias quedan por fuera

Por otro lado, se mencionó que ciertos componentes del contrato, como el manejo logístico de libretas importadas o la ausencia de proyecciones de costos por vigencia, podrían generar cargas inesperadas si no se controlan con anticipación.

A pesar de la advertencia de la Contraloría, el presidente Petro insistió en que el nuevo modelo está listo para entrar en funcionamiento. Su mensaje busca transmitir tranquilidad a quienes requieren el documento para viajes internacionales, trámites oficiales o identificación en el exterior.

Publicidad

Aunque persisten debates técnicos sobre la viabilidad financiera y operativa del nuevo sistema, el Gobierno asegura que la transición al modelo reforzado se hará con el objetivo de proteger la calidad y disponibilidad del pasaporte para todos los colombianos.

Mira también: ¿Petro propone crear la estatua de un jaguar? Esto dijo el presidente

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Pasaporte

Colombia

Gobierno Nacional