Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

El presidente Gustavo Petro salió al paso frente a una advertencia formulada por la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos financieros y operativos en el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que el documento está preparado y que se convertirá en uno de los más seguros del mundo, desmintiendo la percepción de que el proceso está retrasado o en riesgo.

Puedes ver: Conductores quedan fríos: estos peajes ya superan los $29.000 en Colombia



¿Qué dijo Petro sobre acerca de los pasaportes?

Petro afirmó categóricamente que “el nuevo modelo nos da un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo y está listo”, indicando así su confianza en la implementación del esquema que reemplazará el modelo actual.



Con esta declaración, el presidente buscó calmar incertidumbres sobre la continuidad del servicio y la calidad del documento que se entrega a los colombianos.



Esta respuesta ocurre tras una advertencia de la Contraloría General, que había señalado posibles problemas en términos de costos, proyecciones financieras, el manejo de variaciones del tipo de cambio y la claridad de la ejecución del contrato entre entidades públicas y certificadas, dentro del marco del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025.

Advertencia de la Contraloría y puntos de preocupación

La Contraloría alertó sobre varios aspectos del proyecto que podrían afectar la emisión de pasaportes si no se gestionan adecuadamente.

Entre ellos están la falta de proyecciones claras de costos por vigencia, la exposición al riesgo cambiario por contratos en euros y aspectos operativos que no tienen suficientes análisis de cobertura financiera.

El ente de control también enfatizó que la ausencia de proyecciones completas dificulta la evaluación de si las fuentes presupuestales serán suficientes para asegurar la continuidad del servicio de pasaporte colombiano a largo plazo.

Publicidad

Además, para garantizar la continuidad mientras se gestiona el nuevo esquema, el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores habían firmado una prórroga con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la producción y entrega de pasaportes, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

Puedes leer: Extranjero que amenazaba con robos en redes es detenido; lo pueden deportar

Publicidad

Medida que busca evitar interrupciones en el servicio antes de la implementación total del nuevo modelo.

Bajo este sistema, la Imprenta Nacional de Colombia será responsable de la personalización y entrega, mientras que la Casa da Moeda de Portugal fabricará las libretas del pasaporte.

Según el Gobierno, esta combinación busca mejorar los estándares de seguridad y cumplir con los requerimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Más allá de la falta de claridad en la proyección de recursos, la Contraloría también señaló que no hay evidencia suficiente para garantizar que la administración pueda cubrir variaciones en los costos derivados del tipo de cambio, lo que podría generar costos adicionales si no se cuenta con un análisis de cobertura apropiado.

Por otro lado, se mencionó que ciertos componentes del contrato, como el manejo logístico de libretas importadas o la ausencia de proyecciones de costos por vigencia, podrían generar cargas inesperadas si no se controlan con anticipación.

A pesar de la advertencia de la Contraloría, el presidente Petro insistió en que el nuevo modelo está listo para entrar en funcionamiento. Su mensaje busca transmitir tranquilidad a quienes requieren el documento para viajes internacionales, trámites oficiales o identificación en el exterior.

Publicidad

Aunque persisten debates técnicos sobre la viabilidad financiera y operativa del nuevo sistema, el Gobierno asegura que la transición al modelo reforzado se hará con el objetivo de proteger la calidad y disponibilidad del pasaporte para todos los colombianos.

Mira también: ¿Petro propone crear la estatua de un jaguar? Esto dijo el presidente